Геннадий Котельников: Результатом принятых мер против COVID-19 сегодня может быть наш "осторожный оптимизм

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников высказался о ситуации с пандемией в Самарской области.
"Пандемия коронавируса длится уже 1 год и 9 месяцев. Поэтому анализировать статистику заболеваемости, выздоровления и смертности населения только на данный момент не совсем корректно.
Мы даже представить себе не могли, каких колоссальных усилий и средств потребует повседневная борьба с распространением новой коронавирусной инфекции. Эти усилия с большой настойчивостью — сама жизнь заставила — были предприняты в текущем 2021 году. Это и беспрецедентное, почти до 8,5 тыс. мест, расширение коечного фонда в лечебных учреждениях региона для больных COVID-19; и организация специальных отделений для них в данных учреждениях; и значительный рост охвата населения тестированием на новую коронавирусную инфекцию", — рассказал спикер губдумы.
Он отметил также "мощное увеличение финансирования, как регионального, так и федерального, на закупку лекарственных средств для лечения пациентов с подтвержденным диагнозом и с подозрением на него, улучшение работы службы "скорой помощи" за счет увеличения количества автомобилей, бригад врачей и соответствующего повышения финансирования".
"В итоге нагрузка на "скорую помощь" уменьшилась, что позволило сохранить ее ресурсы для пациентов с сердечно-сосудистыми и онкозаболеваниями, сахарным диабетом и другими жизнеугрожающими состояниями. Результатом всех принятых мер сегодня может быть наш "осторожный оптимизм", — считает Геннадий Котельников.
Отметим, по уровню роста общей смертности за 9 месяцев 2021 (по сравнению с 2020 годом) Самарская область находится на 72-м месте среди всех 85-ти регионов России.
"Мы должны четко понимать причины смертности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции и столь же отчетливо представлять, как с ними бороться. Это — наличие у пациентов тяжелых сопутствующих заболеваний, о которых уже было сказано, а также высокая опасность повышенного тромбообразования. К сожалению, до сих пор объективной причиной заболевания и смертности является позднее обращение пациентов за медпомощью из-за опасений заражения COVID-19. Отсюда — и те усилия и меры, которые необходимо принять в текущем и следующем годах по снижению уровня смертности населения", — сообщил спикер.
Он перечислил главные меры по противодействию заражения COVID-19: "Первое — по возможности максимальное расширение диспансеризации граждан. Второе — приобретение нового медицинского оборудования для лечебных учреждений губернии. К тому же это — самая прямая работа по модернизации и укреплению первичного звена здравоохранения, о чем мы много говорим. Наконец, третье — обеспеченность заведений здравоохранения врачебными кадрами. Этот показатель также напрямую влияет на состояние первичного звена здравоохранения. И здесь тоже много работы по закреплению квалифицированных медицинских кадров".
"Для решения всех этих задач нужны значительные финансовые средства. И я хочу с удовлетворением констатировать, что в проекте бюджета Самарской области на 2022 год расходы на сферу здравоохранения планируется увеличить. Ежегодно растет финансирование из областного бюджета. Принят и реализуется широкий блок областного законодательства в данной сфере. Идет реализация национального проекта "Здравоохранение" и региональных проектов, направленных на снижение смертности населения, повышение продолжительности жизни, обеспечение доступности медицинской помощи. Всё это, вместе взятое, несомненно, положительно отразится на уровне, качестве и продолжительности жизни населения Самарской области", — рассказал Геннадий Котельников.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.