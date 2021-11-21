В Самарской области за сутки коронавирусом заболел 1661 человек

В воскресенье, 21 ноября, в Самарской области уменьшилось количество заболевших коронавирусом за сутки. По информации оперштаба, в регионе выявлен 1661 человек, заразившийся COVID-19.
Общее количество зараженных с начала пандемии составило 169 174 человека. Выздоровело за сутки 987 пациентов, общее число выписанных граждан — 121 735.
31 человек с подтвержденным COVID-19 не справился с болезнью и скончался. Всего за время пандемии насчитывается 5 206 смертельных случаев.
В России за сутки заболело 36 970 человек, выздоровело 32 504 человека, скончалось 1 252 человека. Всего в стране за весь период пандемии заболело 9 331 158 человек, выздоровело 8 024 930 человек, скончалось 264 095 человек.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.