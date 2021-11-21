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Здравоохранение Общество

В Самарской области за сутки коронавирусом заболел 1661 человек

САМАРА. 21 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 21 ноября, в Самарской области уменьшилось количество заболевших коронавирусом за сутки. По информации оперштаба, в регионе выявлен 1661 человек, заразившийся COVID-19.

Общее количество зараженных с начала пандемии составило 169 174 человека. Выздоровело за сутки  987 пациентов, общее число выписанных граждан — 121 735.

31 человек с подтвержденным COVID-19 не справился с болезнью и скончался. Всего за время пандемии насчитывается 5 206 смертельных случаев.

В России за сутки заболело 36 970 человек, выздоровело 32 504 человека, скончалось 1 252 человека. Всего в стране за весь период пандемии заболело 9 331 158 человек, выздоровело 8 024 930 человек, скончалось 264 095 человек.

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ужас

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