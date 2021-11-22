Самарские таможенники изъяли партию контрафактных футбольных мячей

Сотрудники Самарской таможни задержали партию контрафактного товара, сообщает ведомство.

В районе с. Большая Глушица они остановили автомобиль, ехавший из Киргизии в Москву. Во время досмотра таможенники изъяли 100 футбольных мячей с логотипом NIKE и 195 мячей с логотипом UEFA.

Правообладатели подтвердили, что товар контрафактный: качество мячей низкое, а маркировка отличается от оригинальной. Кроме того, дизайн и внешний вид продукции тоже отличается от оригинала. Суммарный ущерб превысил 1 млн рублей.

Материалы переданы в МВД России для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака, причинившее крупный ущерб").