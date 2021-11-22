Самарские таможенники изъяли партию контрафактных футбольных мячей

Сотрудники Самарской таможни задержали партию контрафактного товара, сообщает ведомство.
В районе с. Большая Глушица они остановили автомобиль, ехавший из Киргизии в Москву. Во время досмотра таможенники изъяли 100 футбольных мячей с логотипом NIKE и 195 мячей с логотипом UEFA.
Правообладатели подтвердили, что товар контрафактный: качество мячей низкое, а маркировка отличается от оригинальной. Кроме того, дизайн и внешний вид продукции тоже отличается от оригинала. Суммарный ущерб превысил 1 млн рублей.
Материалы переданы в МВД России для возбуждения уголовного дела по ч.1 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака, причинившее крупный ущерб").
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.