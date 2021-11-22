Тольяттинец зарегистрировал у себя дома 27 мигрантов

В Тольятти 37-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о фиктивной регистрации мигрантов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В начале октября 2021 г. мужчина зарегистрировал в своей квартире на бульваре Космонавтов 27 иностранцев, хотя не планировал предоставлять им жилье.

Тольяттинец признал, что нарушал закон и пояснил, что получил деньги за "услугу".

Теперь правоохранители проверяют мужчину на причастность к аналогичным правонарушениям.