За три дня в Самарской области поймали 62 нетрезвых водителя

В Самарской области с 19 по 21 ноября региональная Госавтоинспекция провела рейды.

По данным областного ГУ МВД, полицейские выявили более 2700 различных нарушений ПДД. Также сотрудники Госавтоинспекции остановили 62 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения или отказались проходить медосвидетельствование.

Кроме того, правоохранителям попались 26 автомобилистов, лишенных водительских прав.

Еще 221 водитель нарушил правила тонировки, а 116 — правила перевозки детей. 200 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности.

Помимо этого, 160 автомобилистов не пропустили пешеходов на "зебре", а 212 пешеходов сами нарушили правила, когда переходили дорогу в не предназначенном для этого месте.

Региональная Госавтоинспекция призывает участников движения не терять бдительности и быть ответственными за свои действия.