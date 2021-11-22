16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские таможенники изъяли партию контрафактных футбольных мячей Водитель Mercedes пострадал в ночном ДТП на трассе М-5 в Самарской области В Самаре после ДТП госпитализирован управлявший электросамокатом мужчина Два члена экипажа буксира "Ямбург" пострадали при хлопке газовоздушной смеси На ул. Дзержинского сбили девочку-подростка, выходившую из трамвая

Происшествия

За три дня в Самарской области поймали 62 нетрезвых водителя

САМАРА. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 23
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области с 19 по 21 ноября региональная Госавтоинспекция провела рейды.

По данным областного ГУ МВД, полицейские выявили более 2700 различных нарушений ПДД. Также сотрудники Госавтоинспекции остановили 62 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения или отказались проходить медосвидетельствование.

Кроме того, правоохранителям попались 26 автомобилистов, лишенных водительских прав.

Еще 221 водитель нарушил правила тонировки, а 116 — правила перевозки детей. 200 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности.

Помимо этого, 160 автомобилистов не пропустили пешеходов на "зебре", а 212 пешеходов сами нарушили правила, когда переходили дорогу в не предназначенном для этого месте.

Региональная Госавтоинспекция призывает участников движения не терять бдительности и быть ответственными за свои действия.

Гид потребителя

Последние комментарии

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

Mark Krass 14 октября 2021 05:34 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц

Олег Марфин 27 сентября 2021 06:10 В ДТП с лосем в Шенталинском районе попал заместитель Приволжского транспортного прокурора

Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5