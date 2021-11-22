За три дня в Самарской области поймали 62 нетрезвых водителя

В Самарской области с 19 по 21 ноября региональная Госавтоинспекция провела рейды.
По данным областного ГУ МВД, полицейские выявили более 2700 различных нарушений ПДД. Также сотрудники Госавтоинспекции остановили 62 водителя, которые сели за руль в состоянии опьянения или отказались проходить медосвидетельствование.
Кроме того, правоохранителям попались 26 автомобилистов, лишенных водительских прав.
Еще 221 водитель нарушил правила тонировки, а 116 — правила перевозки детей. 200 автомобилистов проигнорировали использование ремней безопасности.
Помимо этого, 160 автомобилистов не пропустили пешеходов на "зебре", а 212 пешеходов сами нарушили правила, когда переходили дорогу в не предназначенном для этого месте.
Региональная Госавтоинспекция призывает участников движения не терять бдительности и быть ответственными за свои действия.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.