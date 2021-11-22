Экономить деньги нужно с "Миром"

Владельцы бесконтактных платежных карт "Мир" за неполные три месяца уже сэкономили более 20 миллионов рублей, и это не предел. Это стало возможно благодаря внедренной системе скидок на проезд в общественном транспорте. При оплате пластиковой национальной картой скидка составит шесть рублей, а держатели Карты жителя Самарской, которая выпускается на базе платежной системы "Мир", области получают экономию в восемь рублей за поездку.

Это проект платежной системы "Мир", который поддерживает администрация Самарской области и единый оператор автоматизированной системы учета проезда ООО "ОТК". Предложение для владельцев карт "Мир" действует в общественном транспорте, оборудованном терминалами бесконтактной оплаты. Скидки доступны в автобусах, трамваях и троллейбусах Самары, Тольятти, Сызрани и Жигулевска, а также в Самарском метрополитене.

Выпуск платежной карты "Мир" начался в 2015 году, и на сегодняшний день более 150 банков предлагают своим клиентам пользоваться продуктом национальной платежной карты, которая соответствуют всем российским и международным стандартам безопасности. Карта "Мир" действует не только на территории РФ, но и еще в двенадцати странах ближнего и дальнего зарубежья. Кроме оплаты, с нее можно снять деньги в банкомате и перевести средства из любой точки страны. Держатели карт могут проводить операции через банковские терминалы и дистанционно с помощью онлайн-платежей или через мобильное приложение.

Директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова оценила динамику использования карт в нашем регионе: "В Самарской области на сегодняшний день выдано более 2 млн карт "Мир". Чаще всего ими расплачиваются в супермаркетах и гипермаркетах, а также в кафе, ресторанах и аптеках. Общественный транспорт среди самых популярных категорий оплат по картам национальной платежной системы занимает высокие позиции. При этом мы видим еще большие перспективы по росту числа безналичных платежей именно на транспорте".

Карта жителя Самарской области объединяет в себе, кроме платежного функционала, еще и дополнительные сервисы — это скидки на покупку товаров и услуг в региональных магазинах, а также кешбэк до 20% у партнеров платежной системы "Мир". Кроме того, с помощью карты можно подтвердить свою личность для доступа к социальным сервисам.