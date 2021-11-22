Главу села из Самарской области заподозрили в подлоге и злоупотреблении полномочиями

В Самарской области глава сельского поселения Назаровка Клявлинского района стал фигурантом уголовного дела о служебном подлоге и злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в октябре 2017 г. администрация Назаровки заключила с муниципальным предприятием контракт на ремонт дороги. По условиям договора подрядчик должен был использовать грунтощебень, но закупил его меньше, чем нужно. Глава поселения знал, что обязательства по контракту не выполнены полностью, но принял работы. В результате МП заплатили 800 тыс. руб. из бюджета поселения.

После прокурорской проверки выяснилось, что в результате во время плохой погоды дорогу нельзя использовать.