Сотрудницу ФНС из Самары обвиняют в передаче крупной взятки

В Самаре завершилось расследование уголовного дела бывшего замначальника отдела учета и работы с налогоплательщиками МИ ФНС России № 20 по Самарской области. Женщину обвиняют в передаче крупной взятки и мошенничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в мае 2021 г. представитель ООО обратился к знакомой бывшей сотруднице ФНС за консультацией о возможности исключения организации из плана выездных проверок. Женщина связалась с обвиняемой и предложила ей "оказать услугу" фирме.

В июне 2021 г. сотрудница налоговой получила 1,7 млн руб., из которых 1,3 млн должна была передать через посредника сотрудникам межрайонной налоговой инспекции, которые могли бы помочь в решении вопроса.