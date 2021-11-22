Сотрудницу ФНС из Самары обвиняют в передаче крупной взятки

В Самаре завершилось расследование уголовного дела бывшего замначальника отдела учета и работы с налогоплательщиками МИ ФНС России № 20 по Самарской области. Женщину обвиняют в передаче крупной взятки и мошенничестве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в мае 2021 г. представитель ООО обратился к знакомой бывшей сотруднице ФНС за консультацией о возможности исключения организации из плана выездных проверок. Женщина связалась с обвиняемой и предложила ей "оказать услугу" фирме.
В июне 2021 г. сотрудница налоговой получила 1,7 млн руб., из которых 1,3 млн должна была передать через посредника сотрудникам межрайонной налоговой инспекции, которые могли бы помочь в решении вопроса.
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?