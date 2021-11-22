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Происшествия

В тольяттинском морге пройдут проверки после публикаций в соцсетях

ТОЛЬЯТТИ. 22 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура Самарской области организовала проверку исполнения законодательства по информации о возможных нарушениях в одном из моргов в Тольятти. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Ранее в паблике "Типичный Тольятти" появилась информация о том, что в городском морге на ул. Лесная руководство якобы специально приказывает работникам портить трупы, если родственники отказываются платить за хранение и бальзамирование. Также якобы руководство берет деньги за "ускорение" — более быстрое вскрытие тела.

"Если же родственники отказываются платить 12,8 тыс. руб. за хранение (которое должно быть бесплатно) и бальзамирование, трупы специально вынимают из холодильников, кладут к батареям, затягивают с выдачей, в результате тела подгнивают. Руководит схемой Алексей Манцагов, а деньги уходят в ритуальные конторы", — описывается ситуация.

По поручению прокурора области Сергея Берижицкого прокурором Тольятти с привлечением специалистов контролирующих органов организована проверка деятельности тольяттинского отдела морга.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о дальнейших мерах прокурорского реагирования, в том числе дана оценка действиям ответственных должностных лиц учреждения, сообщили в облпрокуратуре.

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Последние комментарии

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