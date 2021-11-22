В тольяттинском морге пройдут проверки после публикаций в соцсетях

Прокуратура Самарской области организовала проверку исполнения законодательства по информации о возможных нарушениях в одном из моргов в Тольятти. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.
Ранее в паблике "Типичный Тольятти" появилась информация о том, что в городском морге на ул. Лесная руководство якобы специально приказывает работникам портить трупы, если родственники отказываются платить за хранение и бальзамирование. Также якобы руководство берет деньги за "ускорение" — более быстрое вскрытие тела.
"Если же родственники отказываются платить 12,8 тыс. руб. за хранение (которое должно быть бесплатно) и бальзамирование, трупы специально вынимают из холодильников, кладут к батареям, затягивают с выдачей, в результате тела подгнивают. Руководит схемой Алексей Манцагов, а деньги уходят в ритуальные конторы", — описывается ситуация.
По поручению прокурора области Сергея Берижицкого прокурором Тольятти с привлечением специалистов контролирующих органов организована проверка деятельности тольяттинского отдела морга.
По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о дальнейших мерах прокурорского реагирования, в том числе дана оценка действиям ответственных должностных лиц учреждения, сообщили в облпрокуратуре.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.