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Здравоохранение Общество

В Самарской области растет заболеваемость коронавирусом среди младенцев

САМАРА. 23 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 22 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Представители управления Роспотребнадора области фиксируют некоторое снижение заболеваемости впервые за 11 недель (на 2,7% по сравнению с предыдущей неделей). Однако показатели пока остаются высокими.

По словам руководителя ведомства Светланы Архиповой, 35% всех заболевших — в Самаре, 19% — в Тольятти, на долю остальных муниципальных образований приходится меньшее количество случаев.

В структуре заболеваемости в части возрастных групп (на 100 тысяч населения) отмечено увеличение числа случаев коронавируса среди детей до года, а также среди категории 65+. По остальным возрастам зафиксировано снижение.

Повышение заболеваемости коронавирусом среди малышей вызывает особое беспокойство, поскольку основной причиной заноса инфекции являются взрослые — родители или другие родственники.

"Мы все семьи с детьми до года знаем — с ними работают детские участковые врачи в поликлиниках. Необходимо еще и еще раз инструктировать, разъяснять родителям, как себя и ребенка защитить, насколько опасно сегодня посещение общественных мест. Эту работу нужно проводить на постоянной основе. Контроль здесь должен быть налажен. Важно, чтобы муниципалитеты к этой работе подключились и организовали со своей стороны оповещение, — поставил задачу губернатор. — Также нужно проанализировать, вакцинированы ли семьи с маленькими детьми. Дети до года могут заразиться только от родственников".

Одна из причин высокой заболеваемости пожилых людей — недостаточный уровень вакцинации этой категории населения. Губернатор акцентировал внимание на необходимости усилить адресную разъяснительную работу с пожилыми людьми, которые находятся в зоне высокого риска по коронавирусу. Именно эта категория наиболее уязвима для инфекции, что отражает статистика. Пожилым людям нужно как можно быстрее пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя от тяжелого течения болезни и осложнений.

Отдельно на оперштабе затронули вопрос заболеваемости новой коронавирусной инфекцией беременных женщин. Как отметил министр здравоохранения Армен Бенян, в 2020 г. заболело 344 беременных, в 2021 — 1055. Наибольшая доля заболевших приходится на женщин в третьем триместре. В целях профилактики коронавируса женщинам, ждущим ребенка, можно прививаться вакциной "ГамКовидВак" на сроке после 22 недели беременности. На текущий момент привито 1115 женщин (это 17% от всех беременных женщин в области). Глава региона подчеркнул, что разъяснительную работу с будущими мамами в плане вакцинации нужно начинать заранее, с первых недель.

Период нерабочих дней, введенный в регионе на неделю ранее, чем по всей стране, положительно повлиял на замедление распространения инфекции. Тенденция к снижению наблюдается по всем профессиональным группам. При этом относительно совокупного населения показатели заболеваемости (на 100 тысяч населения) наиболее высоки в сфере услуг.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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