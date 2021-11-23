В Самарской области растет заболеваемость коронавирусом среди младенцев

В понедельник, 22 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференцсвязи провел заседание регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

Представители управления Роспотребнадора области фиксируют некоторое снижение заболеваемости впервые за 11 недель (на 2,7% по сравнению с предыдущей неделей). Однако показатели пока остаются высокими.

По словам руководителя ведомства Светланы Архиповой, 35% всех заболевших — в Самаре, 19% — в Тольятти, на долю остальных муниципальных образований приходится меньшее количество случаев.

В структуре заболеваемости в части возрастных групп (на 100 тысяч населения) отмечено увеличение числа случаев коронавируса среди детей до года, а также среди категории 65+. По остальным возрастам зафиксировано снижение.

Повышение заболеваемости коронавирусом среди малышей вызывает особое беспокойство, поскольку основной причиной заноса инфекции являются взрослые — родители или другие родственники.

"Мы все семьи с детьми до года знаем — с ними работают детские участковые врачи в поликлиниках. Необходимо еще и еще раз инструктировать, разъяснять родителям, как себя и ребенка защитить, насколько опасно сегодня посещение общественных мест. Эту работу нужно проводить на постоянной основе. Контроль здесь должен быть налажен. Важно, чтобы муниципалитеты к этой работе подключились и организовали со своей стороны оповещение, — поставил задачу губернатор. — Также нужно проанализировать, вакцинированы ли семьи с маленькими детьми. Дети до года могут заразиться только от родственников".

Одна из причин высокой заболеваемости пожилых людей — недостаточный уровень вакцинации этой категории населения. Губернатор акцентировал внимание на необходимости усилить адресную разъяснительную работу с пожилыми людьми, которые находятся в зоне высокого риска по коронавирусу. Именно эта категория наиболее уязвима для инфекции, что отражает статистика. Пожилым людям нужно как можно быстрее пройти вакцинацию, чтобы обезопасить себя от тяжелого течения болезни и осложнений.

Отдельно на оперштабе затронули вопрос заболеваемости новой коронавирусной инфекцией беременных женщин. Как отметил министр здравоохранения Армен Бенян, в 2020 г. заболело 344 беременных, в 2021 — 1055. Наибольшая доля заболевших приходится на женщин в третьем триместре. В целях профилактики коронавируса женщинам, ждущим ребенка, можно прививаться вакциной "ГамКовидВак" на сроке после 22 недели беременности. На текущий момент привито 1115 женщин (это 17% от всех беременных женщин в области). Глава региона подчеркнул, что разъяснительную работу с будущими мамами в плане вакцинации нужно начинать заранее, с первых недель.

Период нерабочих дней, введенный в регионе на неделю ранее, чем по всей стране, положительно повлиял на замедление распространения инфекции. Тенденция к снижению наблюдается по всем профессиональным группам. При этом относительно совокупного населения показатели заболеваемости (на 100 тысяч населения) наиболее высоки в сфере услуг.