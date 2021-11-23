Из-за снижения заболеваемости Covid-19 самарские больницы возвращаются к штатному режиму работы

Система здравоохранения Самарской области отмечает положительные тенденции: уменьшается количество пациентов на амбулаторном этапе (с подтвержденным коронавирусом — на 38%, с пневмонией, ОРВИ – на 19%). Об этом сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
На 94% выполняется обеспечение пациентов лекарственными препаратами в день первого осмотра, соответствующий мониторинг проводится ежедневно. Обеспечен запас лекарственных препаратов согласно схемам лечения и продолжается контрактация следующих поставок.
За неделю количество пациентов на стационарном лечении (коронавирус, пневмония, ОРВИ) снизилось на 33%, сейчас в госпиталях лечатся 5272 пациента. В свою очередь это дало и уменьшение среднесуточного расхода кислорода в медучреждениях. Свободный коечный фонд сейчас составляет 38,5%. Все это позволило медикам начать возвращать в штатный режим работы отделения самарских горбольниц № 8 и № 10, медсанчасти № 5.
За последний месяц на 20% снизилось и общее число вызовов скорой помощи, при этом "инфекционные" вызовы сократились почти на 60%.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.