Из-за снижения заболеваемости Covid-19 самарские больницы возвращаются к штатному режиму работы

Система здравоохранения Самарской области отмечает положительные тенденции: уменьшается количество пациентов на амбулаторном этапе (с подтвержденным коронавирусом — на 38%, с пневмонией, ОРВИ – на 19%). Об этом сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян.

На 94% выполняется обеспечение пациентов лекарственными препаратами в день первого осмотра, соответствующий мониторинг проводится ежедневно. Обеспечен запас лекарственных препаратов согласно схемам лечения и продолжается контрактация следующих поставок.

За неделю количество пациентов на стационарном лечении (коронавирус, пневмония, ОРВИ) снизилось на 33%, сейчас в госпиталях лечатся 5272 пациента. В свою очередь это дало и уменьшение среднесуточного расхода кислорода в медучреждениях. Свободный коечный фонд сейчас составляет 38,5%. Все это позволило медикам начать возвращать в штатный режим работы отделения самарских горбольниц № 8 и № 10, медсанчасти № 5.

За последний месяц на 20% снизилось и общее число вызовов скорой помощи, при этом "инфекционные" вызовы сократились почти на 60%.