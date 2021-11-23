В Самарской области введено ограничение движения для грузового транспорта до 2025 года

В Самарской области на трех искусственных сооружениях введено временное ограничение движения для грузового транспорта.
Речь идет о трех мостах: через реки Большой Тишерек (км 305+276) и Тишерек (км 321+000) на подъезде к Ульяновску от М-5 "Урал", а также через реку Самара на обводной дороге города Самары (км 24+812).
Ограничение движения распространяется на грузовой транспорт общей массой в потоке 25 тонн, осевой — 10 тонн. Скорость проезда по искусственным сооружениям — 40 км/ч, минимальная дистанция между транспортными средствами — 50 м.
Данная мера необходима для обеспечения безопасности дорожного движения и будет действовать до 30 декабря 2025 года.
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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.