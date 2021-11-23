В Самарской области введено ограничение движения для грузового транспорта до 2025 года

В Самарской области на трех искусственных сооружениях введено временное ограничение движения для грузового транспорта.

Речь идет о трех мостах: через реки Большой Тишерек (км 305+276) и Тишерек (км 321+000) на подъезде к Ульяновску от М-5 "Урал", а также через реку Самара на обводной дороге города Самары (км 24+812).

Ограничение движения распространяется на грузовой транспорт общей массой в потоке 25 тонн, осевой — 10 тонн. Скорость проезда по искусственным сооружениям — 40 км/ч, минимальная дистанция между транспортными средствами — 50 м.

Данная мера необходима для обеспечения безопасности дорожного движения и будет действовать до 30 декабря 2025 года.