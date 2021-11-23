Мужчину с поддельным удостоверением правоохранителя и наркотиками задержали под Самарой

В Самаре возбудили уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере в отношении 44-летнего мужчины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Местный житель попал в поле зрения полицейских из-за поступившей информации о его причастности к незаконному обороту наркотиков.

Подозреваемый на легковушке заехал в лесополосу рядом с железнодорожной станцией в Волжском районе и забрал из тайника пакет с более чем 2 кг синтетического наркотика PVP. Задержанный добровольно указал местонахождение пакета.

Помимо этого, во время досмотра в личных вещах мужчины обнаружили служебное удостоверение и карту сотрудника несуществующего подразделения правоохранительных органов.

Позже при обыске в гараже жителя области изъяли пакеты, в которых было более 120 г мефедрона и более 25 граммов PVP.

Фигурант уголовного дела сейчас находится под арестом. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.