Мужчину с поддельным удостоверением правоохранителя и наркотиками задержали под Самарой

В Самаре возбудили уголовное дело по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере в отношении 44-летнего мужчины. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.
Местный житель попал в поле зрения полицейских из-за поступившей информации о его причастности к незаконному обороту наркотиков.
Подозреваемый на легковушке заехал в лесополосу рядом с железнодорожной станцией в Волжском районе и забрал из тайника пакет с более чем 2 кг синтетического наркотика PVP. Задержанный добровольно указал местонахождение пакета.
Помимо этого, во время досмотра в личных вещах мужчины обнаружили служебное удостоверение и карту сотрудника несуществующего подразделения правоохранительных органов.
Позже при обыске в гараже жителя области изъяли пакеты, в которых было более 120 г мефедрона и более 25 граммов PVP.
Фигурант уголовного дела сейчас находится под арестом. Его проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
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Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях
А зачем двоюродному брату убивать банкира? Просто интересен мотив. Он ему много денег должен?