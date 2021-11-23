В Самарскую область прибыло более 300 тысяч доз вакцин от гриппа

В Самарскую область поставлены новые партии вакцин от гриппа — более 300 тысяч доз. В ближайшее время они будут распределены в медучреждения региона.

Регион получил вакцины "Ультрикс Квадри", "Совигрипп", "Гриппол плюс", предназначенные для профилактики сезонного гриппа детям с 6-месячного возраста, подросткам и взрослым без ограничения возраста, а также вакцину "Флю-М" для вакцинации взрослого населения от 18 до 60 лет.

В поликлиниках региона продолжается вакцинация населения от гриппа и новой коронавирусной инфекции. В настоящий момент вакцинацию от коронавируса прошли около 1,5 млн жителей региона, от гриппа — более 500 тыс. человек, из них около 170 тыс. детей.

Напомним, в рамках национального календаря профилактических прививок в предэпидемический период вакцинируют в первую очередь тех, кто относится к категории высокого риска заболевания гриппом. Это дети старше 6 месяцев, школьники, студенты колледжей и вузов, а также работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, взрослые старше 60 лет, призывники и пациенты с хроническими заболеваниями.

Специалисты напоминают — вакцинация особенно важна для лиц старшего возраста. Важно сделать прививку не только от гриппа, но и от COVID-19. Вакцинация позволит минимизировать последствия одновременного заражения столь опасными инфекциями.

Можно пройти вакцинацию одновременно от COVID-19 и от гриппа. Если человек уже сделал одну из прививок, то интервал между прививками должен составлять не менее 1 месяца.