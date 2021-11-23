"Застройщики живут отдельной жизнью": в гордуме Самары обсудили планы по росту жилищного строительства

В Самаре в ближайшие три года прогнозируют увеличение объемов жилищного строительства в два с половиной раза. Такие планы были озвучены во вторник, 23 ноября, на совместном заседании комитета по бюджету, налогам и экономике городской думы и фракции "Единой России".

Прогноз, озвученный руководителем департамента экономического развития, инвестиций и торговли Самары Владиславом Зотовым, вызвал вопросы у народных избранников. В частности, депутаты поинтересовались, учитывают ли параметры бюджета появление новых инфраструктурных объектов (дорог, школ, детсадов, поликлиник) в связи с увеличением новых жилых домов.

Руководитель ДЭРИТ напомнил, что любое строительство не будет востребовано без социальных объектов. "Поэтому крупные застройщики заинтересованы в появлении социальной инфраструктуры. Мы используем согласительные моменты совместно с застройщиками", — сказал Владислав Зотов.

В пример были приведены ЖК "Новая Самара", "Волгарь" и "Кошелев", где жилая застройка осуществляется с привлечением бюджетных средств для строительства социально значимых объектов.

"Если мы посмотрим ГК РФ, то увидим, что существуют нормы не только по количеству квадратных метров на потребителя, но и по числу социальных объектов на каждую 1000 квадратных метров. Даже если взять новые объекты в микрорайонах, которые вы озвучили, соответствий нет и близко. В школе № 7 в Крутых Ключах на 1200 мест сегодня обучается более 4 тыс. детей. Где выполненные обязательства?", - указал на проблему председатель гордумы Алексей Дегтев.

Он также привел в пример 5 просеку: "Не успели мы прийти в себя от нехватки социальных объектов, и еще не достроили второй корпус школы, как уже земельный участок, находящийся в собственности, получает разрешение на строительство с тысячами квадратных метров жилья. Мы загоняем себя в угол. Это актуальный вопрос. Городу надо занимать четкую позицию. Если выдается разрешение на строительство, часть земельного участка должна быть отведена под соцобъекты".

Алексей Дегтев напомнил, что именно департамент градостроительства утверждал проект планировки территории под застройку "Кошелев-проекта" и исключил из этого проекта запланированную ранее школу.

"После этого путем немыслимых ухищрений пришлось туда все-таки воткнуть эту школу. А их должно было быть две! Но сегодня построена всего одна", — продолжил председатель гордумы.

Он также констатировал, что пока в этом направлении ничего не изменилось: "Мы продолжаем строить жилье вне привязки к соцобъектам. Сначала возникают застроенные перенаселенные территории, а мы, в рамках дефицитных средств, кое-как умудряемся отстаивать на комиссии по застройке лишь парковочные места, и то далеко не полностью. А когда речь заходит о школах и детских садах, ничего не делается. Застройщики живут отдельной жизнью, а инфраструктуру мы, город, с помощью областного и федерального бюджетов, начинаем придумывать в пожарном порядке".

Алексей Дегтев призвал изменить подход и не пытаться все время догнать ситуацию, а учиться ее предвосхищать и реагировать своевременно.