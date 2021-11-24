В региональном центре "Мой бизнес" стартуют консультации специалистов Торгово-промышленной палаты

На площадке регионального центра "Мой бизнес" в Самаре (ул.Молодогвардейская, 211) предпринимателям теперь доступны еженедельные консультации представителей союза "Торгово-промышленная палата Самарской области". Такие встречи будут проходить каждый четверг с 14 до 16 часов.
По поручению губернатора Дмитрия Азарова в регионе активно реализуется нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Это позволяет формировать комфортный деловой климат и условия для успешного развития малого и среднего бизнеса.
Для удобства предпринимателей в Самарской области открываются центры "Мой бизнес", где в режиме одного окна можно получить консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности и существующей поддержке.
"На площадке регионального центра предприниматели могут воспользоваться не только консультационной поддержкой, но и арендовать переговорную комнату или лекторий для проведения мероприятия; обратиться в организации инфраструктуры развития бизнеса; посетить "Налоговую школу" — приемные дни специалистов регионального управления ФНС России. Теперь к услугам нашего "Дома предпринимателя" добавятся и консультационные мероприятия Торгово-промышленной палаты. Мы аккумулируем все необходимые услуги в центрах "Мой бизнес", чтобы представители бизнес-сообщества не тратили силы и время на поиск информации, а комфортно и быстро получили необходимые ответы в одном месте", — сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Представители бизнеса смогут получить ответы по целому спектру вопросов: получение сертификата страны происхождения товара, оценка бизнеса и имущества, классификация гостиниц, комплексная поддержка экспортно ориентированных предприятий, участие в межрегиональных и международных конгрессно-выставочных мероприятиях, разрешение споров в международном коммерческом арбитражном суде (отделение г. Самара) и многим другим.
Ближайшая встреча состоится 25 ноября 2021 года. Регистрация не требуется. Консультации проводит главный специалист управления развития и поддержки предпринимательства и конгрессно-выставочной деятельности ТПП Самарской области Елена Соколова.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ