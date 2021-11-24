В региональном центре "Мой бизнес" стартуют консультации специалистов Торгово-промышленной палаты

На площадке регионального центра "Мой бизнес" в Самаре (ул.Молодогвардейская, 211) предпринимателям теперь доступны еженедельные консультации представителей союза "Торгово-промышленная палата Самарской области". Такие встречи будут проходить каждый четверг с 14 до 16 часов.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова в регионе активно реализуется нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Это позволяет формировать комфортный деловой климат и условия для успешного развития малого и среднего бизнеса.

Для удобства предпринимателей в Самарской области открываются центры "Мой бизнес", где в режиме одного окна можно получить консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности и существующей поддержке.

"На площадке регионального центра предприниматели могут воспользоваться не только консультационной поддержкой, но и арендовать переговорную комнату или лекторий для проведения мероприятия; обратиться в организации инфраструктуры развития бизнеса; посетить "Налоговую школу" — приемные дни специалистов регионального управления ФНС России. Теперь к услугам нашего "Дома предпринимателя" добавятся и консультационные мероприятия Торгово-промышленной палаты. Мы аккумулируем все необходимые услуги в центрах "Мой бизнес", чтобы представители бизнес-сообщества не тратили силы и время на поиск информации, а комфортно и быстро получили необходимые ответы в одном месте", — сообщил министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Представители бизнеса смогут получить ответы по целому спектру вопросов: получение сертификата страны происхождения товара, оценка бизнеса и имущества, классификация гостиниц, комплексная поддержка экспортно ориентированных предприятий, участие в межрегиональных и международных конгрессно-выставочных мероприятиях, разрешение споров в международном коммерческом арбитражном суде (отделение г. Самара) и многим другим.

Ближайшая встреча состоится 25 ноября 2021 года. Регистрация не требуется. Консультации проводит главный специалист управления развития и поддержки предпринимательства и конгрессно-выставочной деятельности ТПП Самарской области Елена Соколова.