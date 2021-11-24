16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Держатели биржевых инвестиционных облигаций банка "Открытие" получат купонный доход в размере 30% Банк "Открытие" снижает ставку по льготным программам ипотеки Программа лояльности Россельхозбанка способна поднять продажи фермерских продуктов в несколько раз Банк "Открытие" стал лауреатом премии Frank Mortgage Award 2021 Сбербанк помогает бизнесу расти

Банки Финансы

Программа лояльности Россельхозбанка способна поднять продажи фермерских продуктов в несколько раз

САМАРА. 24 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 43
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Расширение действия программы лояльность "Урожай" на оплату баллами продуктов и услуг в экосистеме Свое может увеличить продажи фермерских продуктов на несколько порядков.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

На сегодняшний день к программе лояльности Россельхозбанка "Урожай" подключено более 1,2 млн человек, и при каждой оплате банковской картой, они получают баллы, которые затем можно потратить на приобретение различных продуктов и услуг. Сейчас у клиентов РСХБ накоплено в общей сложности около одного миллиарда баллов, при оплате товаров у партнеров программы расчет идет в соотношении 1 балл — 1 рубль.

В начале 2022 года баллы "Урожай" будут доступны для оплаты заказов внутри маркетплейса Свое Родное, на котором свою продукцию предлагают более 6 тысяч фермеров со всей России. В данный момент в программе "Урожай" доступно приобретение подарочных сертификатов на оплату товаров на платформе Свое Родное. Сертификаты пользуются значительной популярностью у клиентов банка, на их оплату тратится каждый 15 балл программы лояльности РСХБ.

"Расширение действия программы "Урожай" способно кратно увеличить аудиторию, которая будет регулярно приобретать фермерские продукты. Наши клиенты расходуют примерно 3 процента от общего количества накопленных баллов в месяц и ежемесячно получают начисления в размере около шести процентов от общего количества накопленных баллов. Расширение действия программы лояльности на сервисы нашей экосистемы логичный шаг, который позволит сделать более популярными и доступными фермерские товары. Потенциально база клиентов экосистемы увеличится в несколько раз, а оборот маркетплейса способен вырасти на десятки и даже сотни процентов", — отметил Андрей Кондратьев, начальник управления развития карточных продуктов Россельхозбанка.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5