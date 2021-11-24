Программа лояльности Россельхозбанка способна поднять продажи фермерских продуктов в несколько раз

Расширение действия программы лояльность "Урожай" на оплату баллами продуктов и услуг в экосистеме Свое может увеличить продажи фермерских продуктов на несколько порядков.

На сегодняшний день к программе лояльности Россельхозбанка "Урожай" подключено более 1,2 млн человек, и при каждой оплате банковской картой, они получают баллы, которые затем можно потратить на приобретение различных продуктов и услуг. Сейчас у клиентов РСХБ накоплено в общей сложности около одного миллиарда баллов, при оплате товаров у партнеров программы расчет идет в соотношении 1 балл — 1 рубль.

В начале 2022 года баллы "Урожай" будут доступны для оплаты заказов внутри маркетплейса Свое Родное, на котором свою продукцию предлагают более 6 тысяч фермеров со всей России. В данный момент в программе "Урожай" доступно приобретение подарочных сертификатов на оплату товаров на платформе Свое Родное. Сертификаты пользуются значительной популярностью у клиентов банка, на их оплату тратится каждый 15 балл программы лояльности РСХБ.

"Расширение действия программы "Урожай" способно кратно увеличить аудиторию, которая будет регулярно приобретать фермерские продукты. Наши клиенты расходуют примерно 3 процента от общего количества накопленных баллов в месяц и ежемесячно получают начисления в размере около шести процентов от общего количества накопленных баллов. Расширение действия программы лояльности на сервисы нашей экосистемы логичный шаг, который позволит сделать более популярными и доступными фермерские товары. Потенциально база клиентов экосистемы увеличится в несколько раз, а оборот маркетплейса способен вырасти на десятки и даже сотни процентов", — отметил Андрей Кондратьев, начальник управления развития карточных продуктов Россельхозбанка.