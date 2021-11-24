Программа лояльности Россельхозбанка способна поднять продажи фермерских продуктов в несколько раз

Расширение действия программы лояльность "Урожай" на оплату баллами продуктов и услуг в экосистеме Свое может увеличить продажи фермерских продуктов на несколько порядков.
На сегодняшний день к программе лояльности Россельхозбанка "Урожай" подключено более 1,2 млн человек, и при каждой оплате банковской картой, они получают баллы, которые затем можно потратить на приобретение различных продуктов и услуг. Сейчас у клиентов РСХБ накоплено в общей сложности около одного миллиарда баллов, при оплате товаров у партнеров программы расчет идет в соотношении 1 балл — 1 рубль.
В начале 2022 года баллы "Урожай" будут доступны для оплаты заказов внутри маркетплейса Свое Родное, на котором свою продукцию предлагают более 6 тысяч фермеров со всей России. В данный момент в программе "Урожай" доступно приобретение подарочных сертификатов на оплату товаров на платформе Свое Родное. Сертификаты пользуются значительной популярностью у клиентов банка, на их оплату тратится каждый 15 балл программы лояльности РСХБ.
"Расширение действия программы "Урожай" способно кратно увеличить аудиторию, которая будет регулярно приобретать фермерские продукты. Наши клиенты расходуют примерно 3 процента от общего количества накопленных баллов в месяц и ежемесячно получают начисления в размере около шести процентов от общего количества накопленных баллов. Расширение действия программы лояльности на сервисы нашей экосистемы логичный шаг, который позволит сделать более популярными и доступными фермерские товары. Потенциально база клиентов экосистемы увеличится в несколько раз, а оборот маркетплейса способен вырасти на десятки и даже сотни процентов", — отметил Андрей Кондратьев, начальник управления развития карточных продуктов Россельхозбанка.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.