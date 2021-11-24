Минздрав Самарской области запустил чат-бот, который будет отслеживать состояние здоровья пациентов с Covid-19

Министерство здравоохранения Самарской области запустило автоматизированного помощника - чат-бота - в мессенджерах, который позволит ежедневно узнавать о состоянии здоровья пациентов с коронавирусной инфекцией.

Чтобы подключиться к боту, необходимо выбрать в каком мессенджере пациенту удобно отвечать на вопросы о своем здоровье. Для того чтобы пройти опрос о состоянии здоровья, необходимо указать контактные данные.