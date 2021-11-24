2112 человек сделали прививку в областной библиотеке

В пункте вакцинации в Самарской областной универсальной научной библиотеке сделали прививку от COVID-19 2112 человек. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.
Ведомство благодарит медработников и волонтеров, которые участвовали в акции, а также жителей региона, которые сделали выбор в пользу вакцинации.
С 24 ноября новый пункт вакцинации ждет желающих в медицинском колледже им. Ляпиной (ул. Полевая, 80). Ежедневно с 9:00 до 20:00 жители региона смогут сделать там прививку. Вакцинация проводится вакциной "Спутник V", работают пять мобильных прививочных бригад. Привиться могут все желающие старше 18 лет, не имеющие противопоказаний. С собой необходим паспорт.
Также в регионе работают более 170 прививочных пунктов в медучреждениях, 11 из них круглосуточные.
Информацию о прививочных пунктах, а также о наличии и видах вакцин можно уточнить на официальном сайте министерства в разделе "Вакцинация от COVID-19".
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.