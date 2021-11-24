2112 человек сделали прививку в областной библиотеке

В пункте вакцинации в Самарской областной универсальной научной библиотеке сделали прививку от COVID-19 2112 человек. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Ведомство благодарит медработников и волонтеров, которые участвовали в акции, а также жителей региона, которые сделали выбор в пользу вакцинации.

С 24 ноября новый пункт вакцинации ждет желающих в медицинском колледже им. Ляпиной (ул. Полевая, 80). Ежедневно с 9:00 до 20:00 жители региона смогут сделать там прививку. Вакцинация проводится вакциной "Спутник V", работают пять мобильных прививочных бригад. Привиться могут все желающие старше 18 лет, не имеющие противопоказаний. С собой необходим паспорт.

Также в регионе работают более 170 прививочных пунктов в медучреждениях, 11 из них круглосуточные.

Информацию о прививочных пунктах, а также о наличии и видах вакцин можно уточнить на официальном сайте министерства в разделе "Вакцинация от COVID-19".