ПСБ признан лучшим ипотечным банком на первичном рынке жилья

ПСБ стал победителем среди российских банков в номинации "Лучшие условия ипотеки на первичном рынке" по версии Frank Mortgage Award 2021.
Наиболее комфортные условия доступны по "Госпрограмме-2020" и "Семейная ипотека". Также клиенты банка могут воспользоваться ипотекой на покупку квартир в рамках совместных программ с застройщиками.
"В этом году сотни тысяч российских семей приобрели собственное жилье на максимально доступных условиях от нашего банка, и мы рады признанию ипотечных программ ПСБ на первичном рынке лучшими по версии авторитетной российской консалтинговой компании Frank RG. Наш банк предлагает клиентам привлекательные условия кредитования как по уровню ставок, так и по неценовым параметрам - цифровой инфраструктуре для удобного и безопасного оформления кредитов. Мы провели масштабную работу, чтобы сделать условия по ипотеке еще более доступными - специальные программы с застройщиками позволяют получить кредит на покупку жилья на максимально привлекательных условиях", - говорит руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.