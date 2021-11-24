Дмитрий Азаров подписал соглашения о сотрудничестве с крупными предприятиями из Тольятти, Сызрани и Чапаевска

В среду, 24 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции подписал соглашения о сотрудничестве в сфере экологической и промышленной безопасности с руководителями трех крупнейших компаний региона — ПАО "КуйбышевАзот", ЗАО "Химсинтез", АО "Тяжмаш".

Предприятия взяли на себя обязательства по реализации климатической политики, мероприятий, направленных на применение зеленых энергосберегающих технологий, а также рекомендаций регионального экологического стандарта в сфере охраны атмосферного воздуха.

Такой эко-стандарт был разработан по инициативе депутата Самарской губернской думы Дениса Волкова. Руководитель области поблагодарил его за работу, отметив, что во многом благодаря этому сегодня состоялось подписание первых соглашений.

"Мы видим, что за последние годы нашими флагманами химической промышленности, нашим машиностроением сделан очень серьезный шаг в сторону применения зеленых технологий, соответствия самым строгим экологическим стандартам. А мы создаем на территории региона условия для реализации проектов, в том числе, по возобновляемой энергии", — отметил Дмитрий Азаров и напомнил о том, что в регионе, кроме Жигулевской ГЭС, успешно работает солнечная электростанция, а уже в ближайшей перспективе будет реализован проект по строительству одного из крупнейших в стране ветропарков.

Губернатор поблагодарил руководителей промышленных предприятий области, которые ведут постоянную работу по модернизации производств — в соответствии с современными экологическими стандартами.

"Я вас благодарю за принятое решение, за эти дополнительные повышенные обязательства, которые предприятие на себя берет по исполнению экологических требований, — обратился Дмитрий Азаров к гендиректору предприятия. — Я понимаю, что это дополнительные издержки для предприятия. Но уверен, что это окупится сторицей, у меня нет в этом никаких сомнений".