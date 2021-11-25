У ж/д платформы Мирная в Самаре электропоезд насмерть сбил мужчину

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Вечером 24 ноября на 1112 км КбшЖД в районе платформы Мирная под электропоезд попал мужчина. Об этом сообщили в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.