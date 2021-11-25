В Самарской области стало меньше преступлений, совершенных подростками

В среду, 24 ноября, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
По информации уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Самарской области, на их учете состоит 37 несовершеннолетних осужденных. Подростки проходят углубленное психологическое обследование, после чего инспекторы получают психологические характеристики и рекомендации для выбора оптимального метода воспитательной работы. Для каждого несовершеннолетнего готовят индивидуальную психокоррекционную программу.
Также филиалы инспекции регулярно взаимодействуют с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ведется взаимодействие с центрами социальной помощи семье и детям, которые помогают несовершеннолетним осужденным разобраться в порядке получения социально-профессиональной, правовой и психологической помощи.
Виктор Кудряшов сказал: "Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имеют многолетнюю практику работы с условно осужденными воспитанниками, которая строится в тесном взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе, с уголовно-исполнительной инспекцией".
Непосредственную помощь осужденным несовершеннолетним и несовершеннолетним, не достигшим возраста уголовной ответственности, оказывают на базе гоучреждений Самарской области.
Представитель ГУ МВД РФ по Самарской области Татьяна Гордеева рассказала, что по итогам 10 месяцев 2021 г. в регионе наблюдается снижение на 4,8% количества совершенных подростками общественно опасных деяний. Кроме того, на 10,4% снизилось число совершивших их несовершеннолетних.
Основными причинами нарушения закона являются отсутствие должного контроля со стороны родителей, стремление получить материальную выгоду от кражи и социальное неблагополучие семей. 68,4% совершенных подростками преступлений — преступления против собственности. За общественно опасные деяния на профилактическом учете в ПДН состоит 292 человека, которые не достигли возраста уголовной ответственности.
На комиссии прозвучало, что одной из действенных форм профилактического воздействия на несовершеннолетних, которые вступили в конфликт с законом, является их социализация и реабилитация в условиях центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, а также специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа в Октябрьске.
По итогам работы муниципальным комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав поручили при поступлении материалов о совершении подростками общественно опасных деяний устанавливать конкретные способствовавшие этому причины и условия.
Последние комментарии
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц