В Самарской области стало меньше преступлений, совершенных подростками

В среду, 24 ноября, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

По информации уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по Самарской области, на их учете состоит 37 несовершеннолетних осужденных. Подростки проходят углубленное психологическое обследование, после чего инспекторы получают психологические характеристики и рекомендации для выбора оптимального метода воспитательной работы. Для каждого несовершеннолетнего готовят индивидуальную психокоррекционную программу.

Также филиалы инспекции регулярно взаимодействуют с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Ведется взаимодействие с центрами социальной помощи семье и детям, которые помогают несовершеннолетним осужденным разобраться в порядке получения социально-профессиональной, правовой и психологической помощи.

Виктор Кудряшов сказал: "Центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имеют многолетнюю практику работы с условно осужденными воспитанниками, которая строится в тесном взаимодействии с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в том числе, с уголовно-исполнительной инспекцией".

Непосредственную помощь осужденным несовершеннолетним и несовершеннолетним, не достигшим возраста уголовной ответственности, оказывают на базе гоучреждений Самарской области.

Представитель ГУ МВД РФ по Самарской области Татьяна Гордеева рассказала, что по итогам 10 месяцев 2021 г. в регионе наблюдается снижение на 4,8% количества совершенных подростками общественно опасных деяний. Кроме того, на 10,4% снизилось число совершивших их несовершеннолетних.

Основными причинами нарушения закона являются отсутствие должного контроля со стороны родителей, стремление получить материальную выгоду от кражи и социальное неблагополучие семей. 68,4% совершенных подростками преступлений — преступления против собственности. За общественно опасные деяния на профилактическом учете в ПДН состоит 292 человека, которые не достигли возраста уголовной ответственности.

На комиссии прозвучало, что одной из действенных форм профилактического воздействия на несовершеннолетних, которые вступили в конфликт с законом, является их социализация и реабилитация в условиях центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей, а также специального учебно-воспитательного учреждения закрытого типа в Октябрьске.

По итогам работы муниципальным комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав поручили при поступлении материалов о совершении подростками общественно опасных деяний устанавливать конкретные способствовавшие этому причины и условия.