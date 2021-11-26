Доля онлайн-продаж билетов на Куйбышевской железной дороге выросла на 5,3% за январь-октябрь

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Куйбышевская железная дорога фиксирует рост доли продажи электронных билетов от общего количества реализованных проездных документов в дальнем следовании. Так, за 10 месяцев 2021 года через Интернет было продано порядка 2,3 млн билетов, что составило 66,8% от общего числа билетов на поезда дальнего следования отправлением со станций КбшЖД. За аналогичный период 2020 года этот показатель составлял 61,5% от общего количества.