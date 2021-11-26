В Самарской области браконьеры убили двух косуль

Во вторник, 23 ноября, в ходе очередного рейда по выявлению и пресечению правонарушений и преступлений в области охоты на территории охотничьего угодья Алексеевское в Алексеевском районе служащим департамента охоты и рыболовства Самарской области остановлен автомобиль "Нива". В машине находились водитель и пассажир.

При досмотре багажного отделения автомобиля обнаружены две косули, добытые без разрешений. По результатам осмотра с места происшествия изъята незаконно добытая продукция охоты, орудие охоты, а также автомобиль ВАЗ.

Причиненный в результате незаконной добычи самки и самца косули ущерб государству составляет 320 тыс. рублей.

По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 УК РФ. В настоящее время департаментом принимаются меры к возмещению причиненного государству ущерба.