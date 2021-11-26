Житель Исаклинского района продал машину умершего родственника

В Исаклинском районе в суд направлено дело о мошенничестве при продаже автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В ноябре текущего года Следственной группой ОМВД России по Исаклинскому району окончено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя села Исаклы. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Как следует из собранных материалов, в отделение полиции обратился сельский житель с заявлением о совершенном в отношении него преступлении.

Заявитель пояснил, что приобрел автомобиль у жителя Исаклинского района в рассрочку, договорившись о цене в 20 тыс. рублей. При этом часть денег передал сразу в качестве предоплаты. При производстве регистрационных действий с автомобилем у нового собственника возникли проблемы, так как продавец реализовал ему автомобиль своего покойного родственника, не имея при этом наследственных прав на имущество умершего.

В процессе расследования уголовного дела, следователем направлен ряд запросов в организации, проведены иные следственные действия.

По сведениям, предоставленным РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Исаклинскому району, а также Нотариальной палатой Самарской области, транспортное средство снято с регистрационного учета в связи с наличием сведений о смерти владельца, и наследственное дело не открывалось.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу. Автомобиль изъят сотрудниками полиции и передан вдове покойного на ответственное хранение.