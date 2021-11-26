Житель Исаклинского района продал машину умершего родственника

В Исаклинском районе в суд направлено дело о мошенничестве при продаже автомобиля, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
В ноябре текущего года Следственной группой ОМВД России по Исаклинскому району окончено расследование уголовного дела в отношении 60-летнего жителя села Исаклы. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
Как следует из собранных материалов, в отделение полиции обратился сельский житель с заявлением о совершенном в отношении него преступлении.
Заявитель пояснил, что приобрел автомобиль у жителя Исаклинского района в рассрочку, договорившись о цене в 20 тыс. рублей. При этом часть денег передал сразу в качестве предоплаты. При производстве регистрационных действий с автомобилем у нового собственника возникли проблемы, так как продавец реализовал ему автомобиль своего покойного родственника, не имея при этом наследственных прав на имущество умершего.
В процессе расследования уголовного дела, следователем направлен ряд запросов в организации, проведены иные следственные действия.
По сведениям, предоставленным РЭГ ОГИБДД ОМВД России по Исаклинскому району, а также Нотариальной палатой Самарской области, транспортное средство снято с регистрационного учета в связи с наличием сведений о смерти владельца, и наследственное дело не открывалось.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении фигуранта направлено в суд для принятия решения по существу. Автомобиль изъят сотрудниками полиции и передан вдове покойного на ответственное хранение.
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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
Сколько нужно бобла чтобы оплачивать,статьи передачи.
Скрепдержава в полный рост
За что полицая арестовали. Она кинула в него пластиковой бутылкой а дальше полицай вблдок действовал по инструкции путина: "сЕГОДНЯ ОНИ БРОСАЮТ ПЛАСТИКОВЫЕ БУТЫЛКИ А ЗАВТРА БРОСЯТ КОКТЕЙЛЬ МОЛОТОВА". Полицай действовал на опережение
Это по вашему работа профессионального журналиста? Какие-то нелепые домыслы, кто причастен к делу об убийстве, кто точно невиновен, верю/не верю, личное оценочное суждение о личности Ряскова, его поступках и поведении, какое-то дешёвое сексистское морализаторство на тему "какой должен быть мужчина" и соответствие Ряскова личным представлениям об этом автора статьи, опять же домыслы о мотивации и мыслях Ряскова при совершении тех или иных поступков. Эта желтушная хрень здесь вообще зачем? Автор работает "журналистом" с 12 года и так и на поняла, что смысл работы журналиста в беспристрастном освещении новостей, без оценочных суждений, домыслов и его личной точки зрения/его личного отношения к героям статьи. Это никому не интересно и чудовищно непрофессионально. Не статья, а сплетни в комментариях в соцсетях