16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ВТБ стал самым эффективным банком по продаже ипотеки Банк "Открытие" вышел на индийский рынок золота Банк "Открытие" выступил организатором размещения выпуска биржевых облигаций "Биннофарм групп" объемом 3 млрд рублей ПСБ подключился к Yandex Pay ВТБ: мошенники списывают деньги под предлогом возврата пенсионных накоплений

Банки Финансы

ВТБ стал самым эффективным банком по продаже ипотеки

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Аналитическая и консалтинговая компания Frank Research Group признала ВТБ самым эффективным банком по продаже ипотеки. Специалисты отметили ВТБ за наиболее высокую конверсию принятых заявок в итоговые продажи и одну из самых низких на рынке долю кредитов с просрочкой более 90 дней.

Награда в номинации "Самые эффективные продажи" была вручена в ходе церемонии Frank Mortgage Award 2021. Премия присвоена по результатам комплексного исследования. Эксперты Frank Research Group провели интервью, клиентские опросы, а также проанализировали продуктовую линейку крупнейших игроков российского рынка ипотечного кредитования.

"Стратегическая цель ВТБ — предоставлять клиентам качественный сервис. Мы переводим продукты в цифровой формат, чтобы упростить процесс получения и обслуживания кредита. За последний год ВТБ трансформировал свою работу,  половина наших клиентов подают заявку на ипотеку и получают одобрение дистанционно. Чтобы расширять число  цифровых услуг для покупки недвижимости, группа ВТБ развивает сервис электронной регистрации ипотечных сделок. Уже более 60% наших заемщиков проводят сделки с электронной регистрацией, без посещения МФЦ, а в сегменте рефинансирования этот показатель достигает почти 100%. Еще один важный этап — переход на работу с электронными закладными", — прокомментировал заместитель начальника управления "Ипотечное кредитование" банка ВТБ Николай Дубакин.

Эксперт ипотечного рынка добавил, что с июля 2021 года ВТБ начал выдачу электронных закладных при покупке готовых объектов недвижимости и уже выдал более 3,5 тыс. таких закладных. До конца года банк планирует протестировать эту технологию для рефинансирования и ипотечных сделок с квартирами в новостройках.

ВТБ — один из лидеров рынка ипотечного кредитования. По итогам 10 месяцев банк продемонстрировал рекордный объем продаж. Клиенты оформили ипотечных кредитов на 885 млрд рублей, что более чем на 20% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Ипотечный портфель банка на начало ноября достиг 2,4 трлн рублей. По итогам 2021 года ВТБ планирует впервые в истории довести продажи жилищных кредитов до 1,1 трлн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Орлов 21 сентября 2021 07:38 Международный правовой банковский форум Сбера в третий раз пройдет в Самаре

обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.

Влад Усов 28 июля 2021 14:50 Личный опыт: кофе — новый повод зайти в офис Сбербанка

кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5