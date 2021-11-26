Работает пять бригад: самарцев приглашают на вакцинацию в медколледж им. Ляпиной

В Самарском медицинском колледже имени Нины Ляпиной по адресу ул. Полевая, 80 работает пункт вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Здесь работают пять мобильных прививочных бригад.

Привиться можно с 9:00 до 20:00 в любой день недели. Вакцинация проводится вакциной "Спутник V".

Прививки делаются всем желающим старше 18 лет при отсутствии противопоказаний. С собой необходимо иметь паспорт.