В Самарской области из-за нарушений приостановили работу ритуального салона

В Отрадном Самарской области приостановили работу ритуального салона, нарушавшего санитарные нормы. Об этом сообщила пресс-служба УФССП России по Самарской области.

По данным ведомства, индивидуальный предприниматель незаконно использовал нежилое помещение, числящееся в проектной документации как магазин, в качестве ритуального салона с залом прощания и холодильной камерой для тел.

Нецелевое использование помещения противоречит требованиям Санитарно-эпидемиологических норм и правил, согласно которым расстояние от зданий с помещениями для хранения тел умерших до жилых зданий должно составлять не менее 50 метров. При этом отрадненский ритуальный салон находится в 22,5 м от ближайшего жилого дома.

Суд вынес решение о запрете проведения прощания с усопшими и обязал владельца здания демонтировать холодильную камеру для тел.