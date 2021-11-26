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ВТБ повышает ставку по вкладу "Надежная основа"

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ с 26 ноября повышает доходность по промовкладу "Надежная основа" до 8% годовых. Депозит предусматривает размещение средств на год и льготную ставку при досрочном расторжении договора.

Ставка по депозиту "Надежная основа" теперь составляет 7% годовых с учетом капитализации процентов, если клиент открывает его в ВТБ Онлайн или через устройство самообслуживания, и 6,8% годовых при размещении средств в отделении банка. При подключении к Мультикарте опции "Сбережения" доходность по продукту повышается на 1 п. п. — до 8% и 7,8% соответственно.

Минимальная сумма годового вклада составляет 30 тысяч рублей. Проценты по депозиту ежемесячно капитализируются на его счет или выплачиваются на отдельный счет. Пополнение и частичное снятие средств, а также продление на новый срок не предусмотрены. При досрочном расторжении вклада проценты пересчитываются в зависимости от времени, в течение которого средства хранились на депозите, — в этом случае ставка может составлять до 3,5% годовых.

"Рост ставок по депозитам традиционно стимулирует клиентов перейти к сберегательной модели поведения. ВТБ только за последний месяц повысил доходность по четырем различным вкладам. Понимая, что конкуренция на рынке, как и прежде, высокая, мы стремимся сделать максимально выгодные предложения для всех категорий клиентов. Такой подход, а также возможность открыть вклад в несколько кликов в ВТБ Онлайн приводят к заметному росту количества и объема открываемых вкладов", — комментирует Мария Воронина, заместитель начальника управления "Сбережения" ВТБ.

В ноябре ВТБ предложил еще один годовой вклад "Выгодное начало" — для тех, кто за последние полгода не пользовался сберегательными продуктами банка. Максимальная доходность по этому депозиту достигает 9% годовых. Также клиентам ВТБ доступны краткосрочный промовклад "Новое время", на котором можно разместить новые средства с доходностью до 8,5% годовых, и долгосрочный вклад "История успеха" с доходностью до 9% годовых с учетом акции "Время — деньги", действующей до 31 декабря.

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