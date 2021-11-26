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Гендиректор "Крыльев Советов": "Удалось погасить кредит на 700 млн рублей"

САМАРА. 26 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" официально заявили о том, что задолженность клуба перед Газбанком, образовавшаяся еще в 2014 году, погашена, сообщает 26 ноября клубный сайт.

Фото: www.kc-camapa.ru

"Гору с плеч свалили! Благодаря личному участию губернатора, привлечению им в партнеры клуба банка "Солидарность" удалось погасить 700-миллионный кредит, который дамокловым мечом висел над клубом с 2014 года. Сегодня клуб, безусловно, находится на подъеме. И команда играет, и долги гасим благодаря эффективному управлению, поддержке наших коммерческих партнеров и руководства региона. Это для нас очень важно", — приводится комментарий гендиректора ПФК "Крылья Советов" Вадима Андреева.

При этом отмечается, что благодаря достигнутым договоренностям реструктуризация задолженности обошлась "Крыльям" в 211 млн рублей.

Схема, по которой был погашен кредит, не приводится, не ясно и откуда взялась сумма в 700 млн рублей.

Напомним, в 2013 г. сообщалось, что "Крылья Советов" взяли в Газбанке кредит на 340 млн рублей.

В сентябре этого года стало известно, что права требования обанкротившегося АО АКБ "Газбанк" к ЗАО "ПФК "Крылья Советов" в ходе торгов выкупил банк "Солидарность". Сумма сделки составила 211,7 млн рублей.

А в октябре было опубликовано постановление регионального правительства о порядке выделения субсидии в 215 млн руб. на поддержку развития профессиональных спортивных клубов. Формально в постановлении не указывался ФК "Крылья Советов", но условия выделения субсидии прописаны так, что под них попадает только этот клуб. При этом указывалось, что субсидия выделяется на погашение кредитов.

Известно, что по еще одному кредиту - бравшемуся уже в Новикомбанке - "Крылья" задолжали 979 млн рублей. Этот долг выкупило ООО "РТ-Капитал" (89,64% принадлежит ГК "Ростех"), которое через суд добилось взыскания залога по этом кредиту - здания Дома промышленности. Объект оценен в 400 млн рублей.

В сегодняшнем сообщении клуба отмечается, что погашена часть долга перед "РТ-Капиталом" на 50 млн рублей.

Также отметим, что, по данным бухгалтерской отчетности "Крыльев" за 2020 г., в его пассиве долгосрочные займы на 1,2 млрд руб. и краткосрочные обязательства на 227 млн рублей.

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Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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