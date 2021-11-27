Дмитрий Азаров поздравил Самарское землячество с 20-ти летием

В пятницу, 26 ноября, состоялось торжественное мероприятие, посвященное 20-летию создания Самарского землячества в Москве. Организация объединяет уроженцев Самарской области, проживающих в столице страны. Со знаменательной датой земляков поздравил губернатор Дмитрий Азаров.

Региональная общественная организация "Самарское землячество" была создана в 2002 г. при поддержке Правительства Самарской области и Самарской губернской думы. Самарское землячество призвано объединять и поддерживать выходцев региона, проживающих в Москве, а также содействовать разноплановому и деловому сотрудничеству Самарской области и столицы страны в торгово-экономической, научно-технической, экологической, культурной областях и других общественно-значимых вопросах, продвигать и защищать интересы 63-го региона. Сегодня в Самарское землячество входят более 300 человек — это руководители компаний, деятели государственного управления, сотрудники сферы науки, образования, здравоохранения, культуры, космонавтики, спорта, успешные предприниматели, почетные ветераны различных профессий. Так летчик-космонавт и Герой России Сергей Авдеев родился в Чапаевске. После окончания школы в Куйбышеве поступил в Московский инженерно-физический институт. "Любовь к Родине начинается с родного края. И именно родной край, как бы потом не сложилась жизнь, навсегда связывает человека с этой землей, связывает людей. Очень важно, что есть Самарское землячество — это поддержка и объединение людей", — считает Сергей Авдеев.

В Торгово-промышленной палате в Москве состоялось торжественное собрание Самарского землячества, посвященное 20-летию с момента его создания. В нем принимали участие члены и ветераны Самарского землячества, депутаты Государственной Думы РФ, представители Правительства Самарской области и мэрии Москвы, деятели культуры, почетные гости. Со знаменательной датой участников торжественного мероприятия поздравил Губернатор Дмитрий Азаров.

"За 20 лет удалось создать крепкую общественную организацию, которая эффективно работает на развитие социально-экономического и культурного потенциала нашего родного региона. Во многом благодаря вам продолжает развиваться и наше сотрудничество с Москвой в самых разных областях. Неравнодушие, инициативность, целеустремленность — именно эти черты отличают Самарское землячество. И по — другому быть не может, поскольку эти черты в полной мере определяют самарский характер. За 20 лет многое поменялось, но вы остаетесь верны своей родной земле", — сказал Дмитрий Азаров, обращаясь в режиме ВКС к участникам юбилейного торжества.

Глава региона отметил, что Самарское землячество занимается активной общественной деятельностью, проводит и принимает участие в различных мероприятиях. "Важно, что каждая из ваших инициатив наполнена реальными делами и результатами. Это заключенные соглашения о сотрудничестве, проведенные акции, культурные вечера, исторические, образовательные проекты, издание книг и многое другое. Отдельно хочу поблагодарить всех членов Самарского землячества за помощь в организации мероприятий, посвященных 170-летию нашей губернии. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы, но, тем не менее, мы сумели отметить это значимое событие на достойном уровне как в Самарской области, так и в Москве", — сказал губернатор.

Одно из направлений работы Самарского землячества — поддержка молодежи. Организация объединяет самарцев, приехавших в Москву на учебу. Дмитрий Азаров подчеркнул важность взаимодействия Самарского землячества с молодым поколением. "Недавно я встречался с самарскими ребятами, которые получают образование в столице. И очень рад был увидеть энергичных людей, настоящих патриотов страны и Самарской области. Ребята чувствуют заинтересованность Самарской области в их успехах и в том, чтобы они свои знания в дальнейшем применяли на самарской земле. Прошу уделять большое внимание работе с молодежью — за ними будущее, успех и опережающее развитие нашего региона", — сказал Дмитрий Азаров.

В декабре 2020 г. при Представительстве Самарской области в Москве по взаимодействию с федеральными органами государственной власти был создан молодежный совет. Он сформирован при участии самарского землячества и насчитывает уже более 100 человек.

"Благодарю руководителя Представительства Самарской области в Москве Андрея Викторовича Когтева за создание и поддержку молодежного совета. Ребята проводят большое количество различных мероприятий. Мы договорились с ними, что совместными усилиями приведем в порядок Самарский переулок в Москве. Уверен, объединив усилия, их креатив, ресурсы нашего региона и при поддержке московских властей мы это обязательно сделаем", — заявил губернатор.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что дальнейшее сотрудничество Правительством Самарской области и Самарского землячества имеет огромное значение для развития региона.

"Сегодня перед нашей страной встают серьезные задачи и новые вызовы, успешный ответ на которые во многом будет определяться единством в российском обществе, сплоченностью людей, их активной гражданской позицией. В этих условиях Самарскому землячеству предначертана особая роль как центра притяжения людей, которым небезразлична судьба и благополучие Самарской области и всей нашей страны. Важно, что сегодня землячество продолжает пополняться достойными и деятельными людьми. Я всегда рад поддерживать контакты, укреплять ваши связи с самарской землей, рад вашей помощи и вашему участию в развитии региона, сохранении традиций и истории славной самарской земли. Уверен, что мы еще многое вместе сделаем", — сказал губернатор.

Президент РОО "Самарское землячество", председатель профсоюза работников связи России, Заслуженный связист России Анатолий Назейкин уверен, что сотрудничество с Правительством Самарской области обязательно будет продолжаться: "Мы работаем в тесном контакте с Представительством Самарской области в Москве и благодарны им за поддержку и содействие. Мы будем и дальше помогать нашим землякам и региону. Работа с молодежью — сегодня очень важная для нас задача. И как правильно сказал Дмитрий Игоревич Азаров — это наше будущее".