Билеты на декабрьские спектакли театра оперы и балета теперь можно купить по Пушкинской карте

Зрителей 14-22 лет ждут в САТОБ на спектаклях новогодней кампании и других.

Напоминаем, что 3000 рублей, положенные на Пушкинскую карту на 2021 год, сгорят 31 декабря. Поэтому не откладывайте поход в театр, тем более под Новый год на сцене только лучшее и любимое:

• "Князь Игорь" (12.01.2021 18:30)

Солнечное затмение — недобрый знак перед началом похода на половцев, но правитель Путивля оставляет любимую жену на попечении ее мечтающего о престоле брата и отправляется на войну. Даже далекие от оперы люди знают мелодию "Улетай на крыльях ветра" или "Половецких плясок" и могут процитировать "О дайте, дайте мне свободу" и "Ни сна, ни отдыха измученной душе". В партии дочери половецкого хана Кончаковны 1 декабря — Агунда Кулаева (Большой театр).

• "Эсмеральда" (12.02.2021 18:30)

В юную и прекрасную цыганку Эсмеральду влюбляются четверо: капитан лучников Феб де Шатопер, священник Клод Фролло, звонарь собора горбун Квазимодо и бедный поэт Пьер Гренгуар… Романтическая сказка о средневековом Париже — парадном, с дворцами и храмами, но имеющем оборотную сторону, с бродягами и "Двором чудес", — балет "Эсмеральда" создан по мотивам романа Виктора Гюго "Собор Парижской богоматери".

• "Борис Годунов" (12.08.2021 18:30)

Слыхали ль вы когда, чтоб мертвые из гроба выходили допрашивать царей?

Интриги и авантюры Смутного времени — в опере "Борис Годунов" на сцене САТОБ. В партии Бориса — Георгий Шагалов.

• "Сильва" (12.10.2021 18:30)

Без женщин жить нельзя на свете, нет! Вот и Эдвин, молодой аристократ, не может жить без своей Сильвы. Беда в том, что она всего лишь певица из мюзик-холла, и родители прочат Эдвину гораздо более статусную невесту. В мире закулисья все не то, чем кажется, и цепочка обманов, которые на деле не являются обманами, все растет и растет… Пока не заканчивается счастливым финалом!

• "Лебединое озеро" (12.11.2021 18:30)

Принц Зигфрид охотится на лебедей… и неожиданно узнает тайну заколдованных девушек и в лице их королевы встречает любовь, о которой мечтал.

• "BACK TO LIFE" (12.15.2021 18:30)

История о том, как пережить потери и найти свой путь. Балет-couture "Back to Life" от создателей "Трех масок короля" — это потрясающий сплав музыки, театральности, моды и современной балетной пластики. Подиум станет мостом между сценой и зрителями, а музыканты и дирижер не просто исполнят музыку, а сыграют свои роли.

• "История Кая и Герды" (12.16.2021 и 12.23.2021)

Премьера оперы для всей семьи по сказке "Снежная королева". Истории Андерсена заслуживают того, чтобы обрамить их звучанием оркестра, — ведь музыка, как и эти сказки, воздействует на сердце слушателя напрямую. И вот композитор Сергей Баневич вместе с поэтом Татьяной Калининой написал оперу "История Кая и Герды". В ней любовь противостоит ледяному холоду бездушной вечности. Настоящая самоотверженная любовь, а не просто желание иметь кого-то в своей собственности. Вечность и сотни звезд — это, конечно, красиво. Но душу согревают не звезды, а весеннее тепло.

• "Вечер одноактных балетов": "Наяда и рыбак", "Шопениана", "Половецкие пляски" (12.19.2021 18:30)

На сцене САТОБ состоится вечер балета, подобный парижским "Дягилевским сезонам".

Больше века назад, в 1909 году, в четвертом из "Русских сезонов" Сергея Дягилева в Париже были представлены одноактный балет на музыку Фридерика Шопена "Сильфиды" ("Шопениана") и "Половецкие пляски" из оперы Александра Бородина "Князь Игорь".

19 декабря в Самарском театре оперы и балета в один вечер пройдут "Шопениана", "Половецкие пляски" и сюита из балета "Наяда и рыбак" на музыку Цезаря Пуни.

• "Летучая мышь" (12.21.2021 18:30)

Жена, ставшая для супруга прочитанной и выученной наизусть книгой, вдруг оказывается чарующей незнакомкой, в которую можно влюбиться заново.

• "Три маски короля" (12.25.2021 и 12.26.2021 в 18:30)

Молодой король Юлий хочет понять, возможно ли быть настоящим там, где все привыкли прятать свои истинные лица?

• "Щелкунчик" (12.27.2021 — 12.31.2021)

Получив в подарок от крестного куклу-щелкунчика, юная Маша попадает в сказку с заколдованным прекрасным принцем, ожившими игрушками и городами из сладостей.