Билеты на декабрьские спектакли театра оперы и балета теперь можно купить по Пушкинской карте

Зрителей 14-22 лет ждут в САТОБ на спектаклях новогодней кампании и других.
Напоминаем, что 3000 рублей, положенные на Пушкинскую карту на 2021 год, сгорят 31 декабря. Поэтому не откладывайте поход в театр, тем более под Новый год на сцене только лучшее и любимое:
• "Князь Игорь" (12.01.2021 18:30)
Солнечное затмение — недобрый знак перед началом похода на половцев, но правитель Путивля оставляет любимую жену на попечении ее мечтающего о престоле брата и отправляется на войну. Даже далекие от оперы люди знают мелодию "Улетай на крыльях ветра" или "Половецких плясок" и могут процитировать "О дайте, дайте мне свободу" и "Ни сна, ни отдыха измученной душе". В партии дочери половецкого хана Кончаковны 1 декабря — Агунда Кулаева (Большой театр).
• "Эсмеральда" (12.02.2021 18:30)
В юную и прекрасную цыганку Эсмеральду влюбляются четверо: капитан лучников Феб де Шатопер, священник Клод Фролло, звонарь собора горбун Квазимодо и бедный поэт Пьер Гренгуар… Романтическая сказка о средневековом Париже — парадном, с дворцами и храмами, но имеющем оборотную сторону, с бродягами и "Двором чудес", — балет "Эсмеральда" создан по мотивам романа Виктора Гюго "Собор Парижской богоматери".
• "Борис Годунов" (12.08.2021 18:30)
Слыхали ль вы когда, чтоб мертвые из гроба выходили допрашивать царей?
Интриги и авантюры Смутного времени — в опере "Борис Годунов" на сцене САТОБ. В партии Бориса — Георгий Шагалов.
• "Сильва" (12.10.2021 18:30)
Без женщин жить нельзя на свете, нет! Вот и Эдвин, молодой аристократ, не может жить без своей Сильвы. Беда в том, что она всего лишь певица из мюзик-холла, и родители прочат Эдвину гораздо более статусную невесту. В мире закулисья все не то, чем кажется, и цепочка обманов, которые на деле не являются обманами, все растет и растет… Пока не заканчивается счастливым финалом!
• "Лебединое озеро" (12.11.2021 18:30)
Принц Зигфрид охотится на лебедей… и неожиданно узнает тайну заколдованных девушек и в лице их королевы встречает любовь, о которой мечтал.
• "BACK TO LIFE" (12.15.2021 18:30)
История о том, как пережить потери и найти свой путь. Балет-couture "Back to Life" от создателей "Трех масок короля" — это потрясающий сплав музыки, театральности, моды и современной балетной пластики. Подиум станет мостом между сценой и зрителями, а музыканты и дирижер не просто исполнят музыку, а сыграют свои роли.
• "История Кая и Герды" (12.16.2021 и 12.23.2021)
Премьера оперы для всей семьи по сказке "Снежная королева". Истории Андерсена заслуживают того, чтобы обрамить их звучанием оркестра, — ведь музыка, как и эти сказки, воздействует на сердце слушателя напрямую. И вот композитор Сергей Баневич вместе с поэтом Татьяной Калининой написал оперу "История Кая и Герды". В ней любовь противостоит ледяному холоду бездушной вечности. Настоящая самоотверженная любовь, а не просто желание иметь кого-то в своей собственности. Вечность и сотни звезд — это, конечно, красиво. Но душу согревают не звезды, а весеннее тепло.
• "Вечер одноактных балетов": "Наяда и рыбак", "Шопениана", "Половецкие пляски" (12.19.2021 18:30)
На сцене САТОБ состоится вечер балета, подобный парижским "Дягилевским сезонам".
Больше века назад, в 1909 году, в четвертом из "Русских сезонов" Сергея Дягилева в Париже были представлены одноактный балет на музыку Фридерика Шопена "Сильфиды" ("Шопениана") и "Половецкие пляски" из оперы Александра Бородина "Князь Игорь".
19 декабря в Самарском театре оперы и балета в один вечер пройдут "Шопениана", "Половецкие пляски" и сюита из балета "Наяда и рыбак" на музыку Цезаря Пуни.
• "Летучая мышь" (12.21.2021 18:30)
Жена, ставшая для супруга прочитанной и выученной наизусть книгой, вдруг оказывается чарующей незнакомкой, в которую можно влюбиться заново.
• "Три маски короля" (12.25.2021 и 12.26.2021 в 18:30)
Молодой король Юлий хочет понять, возможно ли быть настоящим там, где все привыкли прятать свои истинные лица?
• "Щелкунчик" (12.27.2021 — 12.31.2021)
Получив в подарок от крестного куклу-щелкунчика, юная Маша попадает в сказку с заколдованным прекрасным принцем, ожившими игрушками и городами из сладостей.
Последние комментарии
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить