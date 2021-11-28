В Красноярском районе погиб водитель перевернувшейся Lada Kalina

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В Красноярском районе в субботу, 27 ноября, в 14:00 на 188,5 км а/д "Ульяновск - Димитровград -Самара" 30-летний водитель, который согласно данных сотрудников ГИБДД за последний год к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 21 раз, Lada Kalina не выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием.

Фото: ГУ МВД по Самарской области