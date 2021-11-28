В самарской части офицер выстрелил в срочника

В Самарской области офицер воинской части № 59292, которая дислоцируется в поселке Кряж, выстрелил в солдата из пневматического оружия, сообщает gazeta.ru со ссылкой на юриста Комитета солдатских матерей России Александра Латынина.
ЧП произошло 26 ноября. "Солдат вышел на крыльцо медицинского пункта и увидел, как офицер вместе со своим маленьким ребенком стреляют по собакам. Офицер заметил солдата и возмутился. Тот был без головного убора. Офицер, выражаясь нецензурной бранью, приказал срочнику уйти. Когда тот развернулся, офицер выстрелил ему в ногу из ружья Hatsan", — рассказал Латынин.
Юрист добавил, что сейчас солдат находится в госпитале, а на офицера заведено уголовное дело.
"Солдат лежит в госпитале. Пуля попала в голеностоп и осталась там. Врачи попытались вытащить, пока не получилось. В отношении офицера уже возбуждено уголовное дело", — отметил он.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.