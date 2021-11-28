В самарской части офицер выстрелил в срочника

В Самарской области офицер воинской части № 59292, которая дислоцируется в поселке Кряж, выстрелил в солдата из пневматического оружия, сообщает gazeta.ru со ссылкой на юриста Комитета солдатских матерей России Александра Латынина.

ЧП произошло 26 ноября. "Солдат вышел на крыльцо медицинского пункта и увидел, как офицер вместе со своим маленьким ребенком стреляют по собакам. Офицер заметил солдата и возмутился. Тот был без головного убора. Офицер, выражаясь нецензурной бранью, приказал срочнику уйти. Когда тот развернулся, офицер выстрелил ему в ногу из ружья Hatsan", — рассказал Латынин.

Юрист добавил, что сейчас солдат находится в госпитале, а на офицера заведено уголовное дело.

"Солдат лежит в госпитале. Пуля попала в голеностоп и осталась там. Врачи попытались вытащить, пока не получилось. В отношении офицера уже возбуждено уголовное дело", — отметил он.