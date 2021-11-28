Самарский полицейский, охраняя осужденного, ранил себя и своего коллегу

Полицейский спросонья выстрелил себе в палец и ранил коллегу в Самарской области, пишет телеграм-канал Shot.
Напарники охраняли осужденного в больнице — он наступил на гвоздь, и его госпитализировали. 23-летний сотрудник сидел с "объектом" в палате и следил, чтобы тот не сбежал. Но случайно уснул.
В этот момент в палату зашел второй полицейский — хотел поставить телефон на зарядку. От шума его коллега проснулся, схватился за пистолет и выстрелил два раза в пол. Затвором и пороховыми газами он повредил себе указательный палец на левой руке, а одна пуля вошла в ногу напарника.
Позже сотрудник объяснил, что открыл стрельбу, чтобы защитить коллегу. Спросонья ему показалось, что осужденный встал с постели и напал на полицейского.
Официальных комментариев от ГУ МВД по Самарской области по данному ЧП не поступало.
Последние комментарии
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.
Вот и нечего лазить где попало.