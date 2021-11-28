Самарский полицейский, охраняя осужденного, ранил себя и своего коллегу

Полицейский спросонья выстрелил себе в палец и ранил коллегу в Самарской области, пишет телеграм-канал Shot.

Напарники охраняли осужденного в больнице — он наступил на гвоздь, и его госпитализировали. 23-летний сотрудник сидел с "объектом" в палате и следил, чтобы тот не сбежал. Но случайно уснул.

В этот момент в палату зашел второй полицейский — хотел поставить телефон на зарядку. От шума его коллега проснулся, схватился за пистолет и выстрелил два раза в пол. Затвором и пороховыми газами он повредил себе указательный палец на левой руке, а одна пуля вошла в ногу напарника.

Позже сотрудник объяснил, что открыл стрельбу, чтобы защитить коллегу. Спросонья ему показалось, что осужденный встал с постели и напал на полицейского.

Официальных комментариев от ГУ МВД по Самарской области по данному ЧП не поступало.