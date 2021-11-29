Скоро ли развеется скандальный шлейф Тольяттихимбанка

8 ноября Самарский областной суд снял с рассмотрения апелляционную жалобу на приговор бывшему главе Тольяттихимбанка Александру Попову. Решение было принято по заявлению одного из адвокатов банкира, который в июне этого года был приговорен к 7,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 500 млн рублей. Попов был признан виновным в попытке дать взятку судье Верховного суда в размере $2 млн за "правильное" рассмотрение кассационной жалобы по спору Тольяттиазота с налоговой на 700 млн рублей.

Кошелек Сергея Махлая

С этого момента начинается отсчет новой истории для скандального известного в регионе Тольяттихимбанка, ранее подконтрольного, скрывающемуся от правосудия в США, Сергею Махлаю.

Недавно в Тольяттихимбанке (ТХБ) полностью поменялось руководство. Новая управленческая команда имеет профильное образование и степени в области делового администрирования от самых престижных российских и зарубежных вузов, обладает обширным опытом работы в международном бизнесе, крупнейших финансовых учреждениях России и государственных структурах, связанных с регулированием банковской деятельности.

Финансовые продукты банка обладают высоким качеством и пользуются спросом на рынке. Хорошие финансовые показатели ТХБ, занимающего 153-е место в России (3-е в Самарской области) по размеру нетто-активов и 36-е место по стране по величине чистой прибыли (1-е в регионе), являются отличной стартовой площадкой для перехода на качественно новый уровень работы и отстранения от печального прошлого.

Еще совсем недавно банк под руководством Попова служил не только "личным кошельком" своего владельца, но и был международным финансовым центром управления офшорами в интересах Тольяттиазота.

Но сейчас прежние хозяева ТХБ едва ли в состоянии помочь Попову. Махлаи и их партнеры получили приговор по уголовному делу о выводе денег с Тольяттиазота, после чего начали терять контроль над предприятием. Завершением этого процесса стало избрание нового совета директоров и нового генерального директора на собрании акционеров завода, прошедшем 27 ноября. Новые органы управления подконтрольны "Уралхиму".

Источники полагают, что лишь вопрос времени, когда в судах начнутся слушания по другим эпизодам, в которых оказался вовлечен банк по вине своего экс-руководителя. А с посадкой Попова "способствовать" благополучному разрешению вопросов в пользу банка теперь некому, у обманутых людей и компаний появилась надежда на справедливость.

Злонамеренный должник

Одним из подобных эпизодов может стать дело о преднамеренном банкротстве ООО "Автозаводстрой" (№А55-25698/2015) с целью вывода его единственного актива, приобретения этого имущества по заниженной стоимости ООО "Валео Сервис" и преимущественного удовлетворения интересов одних кредиторов, а именно ТХБ, перед другими.

Все началось с того, что между банком ВТБ и АО "Промышленное строительство" (ранее ОАО "Автозаводстрой") в декабре 2013 года было заключено кредитное соглашение (№КС-724770/2013/00269) по которому кампания получила займ в размере 420 млн руб. под 12% годовых со сроком погашения до 31 декабря 2015 года. В обеспечении этого кредитного договора был заключен договор поручительства (№ДП1-724770/2013/00269) между банком и ООО "Автозаводстрой", по которому компания принимает на себя все обязательства по кредиту в случае не исполнения своих обязательств со стороны АО "Промышленное строительство". Средства занимались на строительство сервисного центра, который по договору долгосрочной аренды (стоимостью 4 млн руб. в месяц) занимала компания ООО "Валео Сервис".

Интересно, что в обоих компаниях должниках директором и учредителем является Игорь Кадыров, поэтому, когда в августе 2015 года у его акционерного общества образовалась задолженность по кредиту в размере 392,8 млн руб. для него не могла быть сюрпризом полная солидарная ответственность ООО "Автозаводстрой". Но кроме этого в его акционерном обществе был еще один кредит от АО "Глобэксбанк" (№КР-0224/13-Т), с аналогичными условиями солидарной ответственности для ООО "Автозаводстрой" и уже для самого Кадырова. Кредит перед Глобэксбанком впоследствии также перерос в обязательства для компании по выплате основного долга в размере 297,5 млн рублей.

Получается, что Игорь Кадыров будучи руководителем и АО "Промышленное строительство", и ООО "Автозаводстрой", должен был знать о невозможности обоих своих компаний исполнять обязательства перед кредиторами (единственным источником дохода для ОО являлась сдача в аренду сервисного центра компании "Валео Сервис"). И основной причиной банкротства ООО "Автозаводстрой" нужно считать неосмотрительное заключение Кадыровым договоров поручительства для своего АО "Промышленное строительство" по обязательствам значительно превышающим финансовые возможности компании в общем размере 855,8 млн рублей.

Семейный подряд Кадыровых

Обязательства по оплате задолженности в полном размере перед банком ВТБ возникли в начале января 2015 года, спустя три месяца как они не были исполнены на лицо были возникшие признаки банкротства.

Что в подобной ситуации должен был бы предпринять добросовестный должник? Организовать для удовлетворения требований кредитора продажу имущества, в данном случае сервисного центра принадлежащего ООО "Автозаводстрой", а на время его реализации выплачивать задолженность за счет доходов с его сдачи в аренду — абсолютно реальный вариант, так как договор аренды с компанией "Валео Сервис" был заключен до 2032 года.

"Что в данной ситуации предпринимает Игорь Кадыров? Волевое решение о выводе единственного имущества Автозаводстроя ниже рыночной стоимости через компании "помойки", замене директора на фиктивного, погашении кредита взятого на погашение кредита в другом банке и премировании себя на 15 млн рублей. При чем схема, по которой выводилось имущество, либо в виду отсутствия достаточного количества времени, либо по причине излишней самоуверенности и веры в своих покровителей в ТХБ, где, к слову, в должности ведущего экономиста кредитования юридических лиц работает супруга Игоря — Елена Кадырова, получилась уж больно топорной", — делится мнением источник.

Сразу после возбуждения дела о банкротстве АО "Промышленное строительство" при активном содействии Тольяттихимбанка была реализована схема по выводу единственного актива ООО "Автозаводстрой" — комплекса недвижимого имущества.

Схема реализации имущества ООО "Автозаводстрой" через АО "Тольяттихимбанк"

29 апреля 2015 года ТХБ предоставляет ООО "Автозаводстрой" кредит в размере 248 млн руб. на приобретение собственного векселя на погашение долга АО "Промышленное строительство" перед Глобэкбанком с целью снятия обременения в виде залога недвижимого имущества, а именно сервисного центра. Уже после снятия залога все тот же Тольяттихимбанк предоставляет кредитные средства двум транзитным компаниям:

1. 25 мая 2015 года — АО "Тольяттихимбанк" предоставляет технический кредит (без движения денежных средств) АО "Ангар" на сумму 430 млн руб., за счет которого погашаются кредиты, предоставленные АО "Тольяттихимбанк" ООО "Автозаводстрой" на сумму 248 млн руб. и кредит ОАО "Автозаводстрой" на сумму 157 млн руб., сервисный центр соответственно переходит в собственность АО "Ангар";

2. 03 июня 2015 года — АО "Тольяттихимбанк" предоставляет технический кредит (без движения денежных средств) ООО "Райз" на сумму 432,1 млн руб., за счет которого погашается выданный ранее кредит в адрес АО "Ангар" (на сумму 430 млн руб.), а сервисный центр переходит в собственность ООО "Райз";

3. В период с 15 января 2016 года по 28 марта 2016 года ООО "Райз" на свой корреспондентский счет в банке получает денежные средства в общей сумме 401 млн руб. от ООО "Валео Сервис", из которых зачитывается погашение кредита, выданного компании "Райз". Сервисный центр переходит в собственность ООО "Валео Сервис", а денежные средства выводятся через печально известный ТХБ.

Могло бы подобное произойти без покровительства со стороны сотрудников Тольяттихимбанка? Наверное, нет, особенно когда твоя супруга является в нем ведущим экономистом кредитования юридических лиц. Могло бы подобное произойти без ведома руководства банка? Наверное, нет. Слишком крупные суммы, даже для банка с такой репутацией.

Действия ТХБ в этой ситуации не соответствуют требованиям законодательства о банковской деятельности, противоречат обычной деятельности банков по кредитованию коммерческих организаций и даже экономическим интересам банка. Тольяттихимбанк предоставил должнику кредит на сумму 248 млн руб. для покупки банковского векселя, используя в качестве обеспечения только поручительство Игоря Кадырова, являющегося генеральным директором АО "Промышленное строительство" — предприятия, в отношении которого на дату выдачи кредита возбуждено дело о банкротстве, что не соответствует сложившейся банковской практике.

Также АО "Тольяттихимбанк" выдавал необеспеченные кредиты организациям, срок финансово-хозяйственной деятельности которых составлял от 11 дней (ООО "Райз") до 4 месяцев (АО "Ангар"), по сути, без проверки финансового положения этих компаний, что привело к тому, что ТХБ недополучил от компании Райз сумму в размере 67,1 млн рублей. Иными словами, банку был причинен существенный вред, но даже в рамках дела о банкротстве ООО "Райз" (№А55-2479/2019) не воспользовался своим правом оспорить действия арбитражного управляющего, ни убыточную сделку. Компания "Райз" продала сервисный центр по цене в 380 млн руб., а ранее приобрела его за 432,1 млн рублей. Что скрывается за столь лояльным отношением АО "Тольяттихимбанк" к компаниям Игоря Кадырова остается большим вопросом.

А за судебными дверями

История рассмотрения данного спора весьма интересна, но, к счастью одних и к сожалению других, только сейчас она встает на правильные рельсы справедливости и законности. Параллельно в арбитражном суде и арбитражном апелляционном суде Самарской области рассматриваются два важных вопроса.

Арбитражный суд должен рассмотреть требование конкурсного управляющего "Автозаводстроя" Алексея Лбова о привлечении Игоря Кадырова, Натальи Алексеевой, АО "Тольяттихимбанк" и ООО "Валео Сервис" к субсидиарной ответственности и взысканию с них солидарно 756,7 млн рублей. Именно действие этих лиц привело к тому, что сервисный центр, принадлежащий должнику, был продан ниже рыночной стоимости компании "Валео Сервис", а средства, вырученные с этой сделки, поступили в виде дивидендов непосредственно Кадырову и АО "Тольяттихимбанк", что причинило существенный ущерб всем кредиторам.

Апелляционная инстанция должна рассмотреть жалобу кредитора о восстановлении пропущенного срока, который, в общем и целом-то, не пропущен, так как в результате недобросовестных действий Кадырова, который намеренно не предоставлял вовремя документы конкурсному управляющему, сложилась ситуация, когда последний пошёл по пути оспаривания отдельных сделок. Не видя до конца всей картины схемы вывода актива через одну сделку, состоящую из череды действий по легализации продажи имущества по заниженной стоимости, и только сейчас, получив самостоятельно все достоверные доказательства конкурсный управляющий смог обратиться с единственно верным иском, надеясь на то, что его услышат и срок восстановят. Что любопытно, до настоящего момента обязанности по передаче первичных документов конкурсному управляющему со стороны руководства ООО "Автозаводстрой" до сих пор не исполнены.

"Кадыров уклоняется от передачи документов, именно это и способствовало пропуску сроков правовых действий для конкурсного управляющего по защите интересов кредиторов, так него попросту не было оснований для обращения в суд — нет документов, которые находились только у Кадырова", — поясняет источник.

По мнению собеседника, смена директора ООО "Автозаводстрой" сразу после осуществления сделки по выводу имущества была нацелена на уклонение Кадырова от требований конкурсного управляющего передать документы о финансово-хозяйственной деятельности должника, а также уклонение Кадырова от субсидиарной ответственности за не передачу документов и неподачу заявления о самобанкротстве. Нынешний директор "Автозаводстроя", как это выяснилось на последних заседаниях, является лицом фиктивным, на котором уже числится более 80 компаний.

К ходу рассмотрения у кредиторов накопилось множество вопросов: почему не назначена судебная экспертиза оценки стоимости сервисного центра, почему до сих пор не истребованы первичные документы, почему было отказано в оспаривании всей схемы по отчуждению недвижимого имущества должника и другие. Но кредиторы понимают, что справедливость смогут отстоять только в суде, поэтому и готовы продолжать свою битву исключительно на правовом поле, обращаясь за ответами на гнетущие их вопросы в вышестоящие судебные инстанции, отмечает источник.

"Что с Кадыровым будет теперь, когда надежный покровитель Попов оказался сам за решеткой? — задается вопросом собеседник. — Пока все складывается не самым удачным образом: череда слухов, неудач и все более плотно поджимающее кольцо интересов правоохранительных органов и представителей кредиторов. Скорее всего, в этот раз так легко уйти от ответственности уже не получится".