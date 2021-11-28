Меньше 1000: в Самаре ежедневная заболеваемость коронавирусом идет на спад

В Самарской области в воскресенье, 28 ноября, зарегистрировано 974 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Предыдущее число заражений ниже 1000 - 997 человек - было зафиксировано 23 октября.

За сутки в регионе умерло 32 человека и общее число летальных исходов составляет 5430.

Выздоровело 989 человек.