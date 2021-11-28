В Самарской области работают круглосуточные пункты вакцинации от коронавируса

В Самарской области работают круглосуточные прививочные кабинеты.

В Самаре на базе поликлиники № 14 по адресу: ул. Ново-Садовая, 311 (89272080380, 2480380).

В больнице № 4 по адресу: ул. Челюскинцев, 1 (88469753070).

На базе больницы № 10. С 8.00 до 20.00 прививку можно сделать в поликлиническом отделении учреждения (ул. Медицинская, 8), после 20.00 — в травматологическом пункте (ул. Медицинская, 4)

(89277461440).

В больнице № 6 пройти вакцинацию от COVID-19 можно с 8.00 до 20.00 в поликлиническом отделении № 2 (ул. Аэродромная, 71) с 20.00 до 8.00 — в поликлиническом отделении № 1 (ул. Советской Армии, 56). (88462079714).

В Тольятти на базе Ставропольской ЦРБ по адресу: Автозаводское шоссе, 5 (88482790451, 89276542450).

Также открыты дополнительные пункты, которые проводят вакцинацию жителей в вечернее и ночное время:

В Тольятти в поликлинике № 3 (ул. Татищева, 24) прививочный пункт работает до 24.00 (88482581307).

В Отрадном на базе приемного отделения городской больницы по адресу: ул. Ленина, 61 (88466122348).

В Чапаевске на базе приемного покоя ЦГБ по адресу: ул. Ленина, 104 (88463930447).

В Камышлинском районе на базе приемного отделения ЦРБ по адресу: с. Камышла, ул. Победы, 68 (88466433741).

В Кинеле в поликлинике по адресу: г. Кинель, ул. Светлая, 12, 2 этаж, кабинет 25 (89277879321).

В Красноярском районе на базе приемного покоя ЦРБ по адресу: с. Красный Яр, ул. Больничная, 44 (88465721448).