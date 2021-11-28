"Крылья Советов" сыграли вничью с "Нижним Новгородом"

Первый матч второго круга Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" провели в гостях против "Нижнего Новгорода".

Игровое преимущество против плотной обороны хозяев поля превратить в гол самарцам так и не удалось. В итоге безголевая ничья — 0:0.

Юрий Горшков получил в матче предупреждение, оно для него стало четвертым в сезоне, и он пропустит следующую игру.

Встреча 17-го тура Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" — ЦСКА пройдет на "Солидарность Самара Арене" в субботу, 4 декабря, в 15:00.