16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Крылья Советов" сыграли вничью с "Нижним Новгородом" Гендиректор "Крыльев Советов": "Удалось погасить кредит на 700 млн рублей" "Спартак" интересуется защитником "Крыльев Советов" "Крылья" упустили победу над "Уралом" на последних минутах матча Умер экс-игрок "Крыльев Советов" Денис Ковба

Футбол Спорт

"Крылья Советов" сыграли вничью с "Нижним Новгородом"

НИЖНИЙ НОВГОРОД. 28 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 35
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Первый матч второго круга Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" провели в гостях против "Нижнего Новгорода".

Игровое преимущество против плотной обороны хозяев поля превратить в гол самарцам так и не удалось. В итоге безголевая ничья — 0:0.

Юрий Горшков получил в матче предупреждение, оно для него стало четвертым в сезоне, и он пропустит следующую игру.

Встреча 17-го тура Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" — ЦСКА пройдет на "Солидарность Самара Арене" в субботу, 4 декабря, в 15:00.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5