"Крылья Советов" сыграли вничью с "Нижним Новгородом"

Первый матч второго круга Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" провели в гостях против "Нижнего Новгорода".
Игровое преимущество против плотной обороны хозяев поля превратить в гол самарцам так и не удалось. В итоге безголевая ничья — 0:0.
Юрий Горшков получил в матче предупреждение, оно для него стало четвертым в сезоне, и он пропустит следующую игру.
Встреча 17-го тура Тинькофф РПЛ "Крылья Советов" — ЦСКА пройдет на "Солидарность Самара Арене" в субботу, 4 декабря, в 15:00.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?