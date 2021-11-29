29 стартапов из 5 ключевых университетов Самарской области вышли на "Экватор" Межвузовского акселератора

Основатели стартапов из Поволжского государственного университета сервиса, Тольяттинского государственного университета, Самарского университета, Самарского государственного медицинского университета и Самарского политеха представили свои разработки на "Экваторе" программы. Участники получили обратную связь, и теперь их задача — доработать проект, презентацию и выступление для финальной питч-сессии.
Межвузовский акселератор проходит по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Оператором программы выступает региональный центр инноваций StartupSamara и объединение вузов, корпораций, инвесторов и предпринимателей "Фабрика Единорогов".
Участники акселератора прошли цикл воркшопов с практикующими бизнес-экспертами по развитию предпринимательских компетенций, с каждым проектом работали индивидуальные трекеры. На "Экваторе" программы они представили проекты в самых разных отраслях — от медицинских разработок и EdTech до малоразмерных газотурбинных двигателей.
Эксперты познакомились с разработками телеуправляемого подводного аппарата, новыми композитными материалами для 3D-печати, мобильным приложением для автоматизированной диагностики депрессий. На презентационной сессии презентовали идею стенда для тренировки в соревнованиях WorldSkills по робототехнике и установку по обеззараживанию сточных вод с помощью электромагнитного излучения.
"Главная задача этого акселератора — показать студентам, что уже в университете можно начать делать инновационный бизнес на основе научной базы и собственных знаний. Мы стремимся развивать в вузах культуру предпринимательства. Студенты смогут научиться генерировать перспективные идеи для бизнеса, собирать команду, составлять ценностное предложение и подбирать бизнес-модель под конкретный продукт", — отметил генеральный директор регионального центра инноваций StartupSamara Александр Клюкач.
Тренеры программы — эксперты федерального уровня с опытом построения бизнесов-проектов. В акселераторе они будут помогать участникам пройти путь от идеи до выхода на рынок.
На финальной презентационной сессии в декабре лучшие участники поборются за право получить грант на развитие своего проекта. Лучшие проекты смогут принять участие в следующих программах акселерации и привлечь финансирование.
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ