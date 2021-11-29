29 стартапов из 5 ключевых университетов Самарской области вышли на "Экватор" Межвузовского акселератора

Основатели стартапов из Поволжского государственного университета сервиса, Тольяттинского государственного университета, Самарского университета, Самарского государственного медицинского университета и Самарского политеха представили свои разработки на "Экваторе" программы. Участники получили обратную связь, и теперь их задача — доработать проект, презентацию и выступление для финальной питч-сессии.

Межвузовский акселератор проходит по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Оператором программы выступает региональный центр инноваций StartupSamara и объединение вузов, корпораций, инвесторов и предпринимателей "Фабрика Единорогов".

Участники акселератора прошли цикл воркшопов с практикующими бизнес-экспертами по развитию предпринимательских компетенций, с каждым проектом работали индивидуальные трекеры. На "Экваторе" программы они представили проекты в самых разных отраслях — от медицинских разработок и EdTech до малоразмерных газотурбинных двигателей.

Эксперты познакомились с разработками телеуправляемого подводного аппарата, новыми композитными материалами для 3D-печати, мобильным приложением для автоматизированной диагностики депрессий. На презентационной сессии презентовали идею стенда для тренировки в соревнованиях WorldSkills по робототехнике и установку по обеззараживанию сточных вод с помощью электромагнитного излучения.

"Главная задача этого акселератора — показать студентам, что уже в университете можно начать делать инновационный бизнес на основе научной базы и собственных знаний. Мы стремимся развивать в вузах культуру предпринимательства. Студенты смогут научиться генерировать перспективные идеи для бизнеса, собирать команду, составлять ценностное предложение и подбирать бизнес-модель под конкретный продукт", — отметил генеральный директор регионального центра инноваций StartupSamara Александр Клюкач.

Тренеры программы — эксперты федерального уровня с опытом построения бизнесов-проектов. В акселераторе они будут помогать участникам пройти путь от идеи до выхода на рынок.

На финальной презентационной сессии в декабре лучшие участники поборются за право получить грант на развитие своего проекта. Лучшие проекты смогут принять участие в следующих программах акселерации и привлечь финансирование.