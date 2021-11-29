6 декабря 2021 года стартует традиционная предновогодняя акция "В Новый год — без старых долгов". Для участия необходимо оплатить ноябрьскую квитанцию от "РКС-Самара" (включая долг, если он есть) и аванс за декабрь.
В начале декабря жители Самары получат от ресурсоснабжающей компании не только квитанцию за ноябрь, но и авансовую квитанцию за декабрь. Это удобно для тех, кто будет участвовать в акции. Остальные смогут оплатить ее в обычном порядке, в январе 2021 года.
Каждый участник акции может выбрать сладкий подарок или скидку на оплату водоснабжения и водоотведения в размере 100 рублей.
Получить сладкий подарок можно с 6 по 28 декабря 2021 года в центрах обслуживания клиентов, предъявив документы, подтверждающие оплату, по адресам:
— ул. Луначарского, д. 56;
— ул. Советской Армии, 146;
— пр. Металлургов, д. 56;
— Красноглинский район: пер. Банковский, 1;
— Куйбышевский район: ул. Бакинская, 22А.
Время работы центров обслуживания клиентов:
Будние дни: с 8:00 до 17:00.
Среда: c 08:00 до 20:00 (только ЦОК по адресу ул. Луначарского, 56).
Каждая 3-я суббота месяца с 8:00 до 17:00. (ЦОК по адресам: ул. Луначарского, 56; ул. Советской Армии, 146; пр. Металлургов, д. 56).
Скидку на оплату водоснабжения и водоотведения за январь 2022 в размере 100 рублей участники акции могут получить:
— при обращении в ЦОК с копией оплаченных квитанций за услуги водоснабжения и (или) водоотведения, свидетельствующих об оплате задолженности и оплате аванса, равного начислению за ноябрь 2021 года;
— при направлении электронного обращения по адресу электронной почты: action@samcomsys.ru. Необходимо прикрепить документ, свидетельствующий об оплате задолженности и оплате аванса, равного начислению за ноябрь 2021 года.
Также для участников акции традиционно состоится второй этап — розыгрыш ценных призов. Для этого необходимо будет зарегистрироваться на сайте samcomsys.ru с 6 по 28 декабря 2021 года: оставить заявку и прикрепить фото и скан документов, подтверждающих оплату счета за ноябрь и аванса за декабрь. Розыгрыш призов состоится в феврале 2022 года.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается