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Банк "Открытие": по итогам года ВВП может вырасти на 4%

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"Согласно прогнозу "Открытие Research", по итогам года рост ВВП может составить около 4,0%, причем наполовину он будет обеспечен ростом во втором квартале. В то же время, начиная с III квартала, рост ВВП замедляется — как к показателям 2020 г., что менее информативно из-за резкого сокращения экономики во II квартале и ее быстрого восстановления впоследствии — так и ко вполне нормальному 2019 г. Прирост ВВП к соответствующему периоду 2019 г. замедлился в III квартале до 0,7%* по сравнению с 1,8% кварталом ранее. К соответствующему периоду 2020 г. рост замедлился с 10,5 до 4,3% г/г главным образом из-за более высокой базы. Замедление годовых показателей продолжится и в последнем квартале 2021 г.

С устранением сезонности динамика ВВП в третьем квартале замедлилась до 0,2% кв/кв, что медленнее не только уровней I–II кварталов 2021 г., когда рост составлял 0,9% кв/кв, но и всего периода с 2019 г. за исключением I–II кварталов 2020 г. По нашей оценке, только около 0,2 п. п. этого замедления можно отнести к сокращению производства в сельском хозяйстве — остальное связано с резким замедлением роста (с устраненной сезонностью) добычи полезных ископаемых, а также падением выпускам в строительстве и транспорте. В четвертом квартале можно ожидать сохранения низких темпов роста экономики, главным образом обеспечиваемых ростом добычи нефти при дальнейшем падении роста внутренних отраслей экономики на фоне замедления роста кредитования и отсутствия мер дополнительной соцподдержки, которая была в III квартале.

В случае стабилизации ВВП с устранением сезонности в IV квартале на уровне третьего, годовой темп роста экономики в последнем квартале 2021 г. замедлится до 2,1% г/г (0,2% к IV кварталу 2019 г.), а рост ВВП в целом за 2021 г. составит 3,9%. Однако по факту небольшой рост ВВП продолжится, и итоговые показатели будут несколько выше".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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