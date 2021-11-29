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Здравоохранение Общество

Водителей "скорой" и спасателей обучают оказанию первой помощи после ДТП

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области проходят занятия, в ходе которых водители "скорой помощи", сотрудники пожарно-спасательных и аварийно-спасательных служб осваивают приемы оказания первой помощи пострадавшим в ДТП. Обучение проводят преподаватели ГБУЗ "Самарский областной центр медицины катастроф и скорой медицинской помощи" в рамках региональной составляющей "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Фото: предоставлено Департаментом по вопросам общественной безопасности СО

В целевой программе, на реализацию которой Центр медицины катастроф получил 3,2 млн руб., задействованы главная база организации в Самаре, а также учебные классы, созданные в Тольятти, Сызрани, Октябрьске, микрорайоне Южный Город и селе Раковка Красноярского района. В обучении используются манекены детей и взрослых, устройства, помогающие отрабатывать помощь при травмах и кровотечениях, другое специальное оборудование. А в качестве экспертов привлечены ведущие работники Минздрава Самарской области. В частности, они рассказывают, какие действия необходимо предпринять при угрозе или наступлении клинической смерти жертвы ДТП.

Первыми участниками программы стали водители "скорой помощи", которые оказываются на месте происшествия вместе с докторами и медсестрами. Для большинства водителей знания о приемах оказания первой помощи стали принципиально новыми, однако теперь участники программы способны включаться в работу медиков в критических ситуациях. Обучение прошли уже 450 водителей "скорой".

Сотрудники пожарных и спасательных служб подготовлены к действиям в чрезвычайных ситуациях гораздо лучше, многие уже изучали медицину. Но и для них занятия стали полезными. Эксперты программы знакомят с новыми требованиями к оказанию первой помощи, дают знания на более высоком уровне. До 17 декабря обучение завершат 50 спасателей и 200 работников пожарно-спасательных формирований.

"Приятно видеть, насколько участники нашей программы сконцентрированы на получении новых знаний, как настойчиво они отрабатывают приемы оказания помощи пострадавшим в авариях. Это и неудивительно, ведь часто от их действий зависит спасение человеческих жизней. Уверен, что в реальных ситуациях на дорогах наши выпускники будут действовать умело и правильно, что позволит снизить страшную статистику потерь в результате ДТП", — говорит Михаил Чуприлин, кандидат медицинских наук, замначальника организационно-методического отдела Самарского областного центра медицины катастроф.

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