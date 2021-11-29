Неоднократного судимого тольяттинца обвиняют в оскорблении гособвинителя

В Тольятти закончилось расследование уголовного дела неоднократно судимого местного жителя, которому вменяют оскорбление гособвинителя. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в феврале 2021 г. мужчина находился в следственном изоляторе и по конференцсвязи участвовал в судебном заседании, где рассматривали апелляционную жалобу. Он ходатайствовал об отводе гособвинителя. Когда суд отказался удовлетворить ходатайство, обвиняемый оскорбил этого участника процесса.

Новое уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.