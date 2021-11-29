Клиенты ВТБ могут получить справки в интернет-банке для бизнеса

ВТБ запустил сервис по оформлению справок для клиентов среднего и малого бизнеса в новом интернет-банке ВТБ Бизнес. Пользователи смогут получить документы полностью онлайн за несколько секунд.
Сервис упрощает доступ предпринимателей к информации по своим расчетным счетам. Теперь заказать и скачать готовую справку можно в несколько кликов без посещения отделения банка. На сегодняшний день клиенты могут оформить в интернет-банке справки об открытых в ВТБ счетах, а также оборотах и остатках за необходимый период.
"Цифровая доступность 100% продуктов и сервисов для предпринимателей стала одной из наших стратегических задач. Мы продолжаем развивать интернет-банк для бизнеса и запускаем в нем новые удобные решения для повседневной работы предпринимателей. Уже сейчас мы перевели в онлайн-режим предоставление наиболее востребованных справок, а в ближайшее время в интернет-банке полностью дистанционно можно будет оформить и другие виды документов", − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития — старший вице-президент ВТБ.
В интернет-банке ВТБ Бизнес предпринимателям доступно более 50 банковских и небанковских продуктов для старта, развития бизнеса и оптимизации бизнес-процессов. Среди них расчеты, оформление депозитов, кредитов, цифровые продукты и онлайн-сервисы для импортеров и экспортеров, виртуальные бизнес-карты, эквайринг и многое другое.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.