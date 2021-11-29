В Кинеле благодаря нацпроекту появятся новые сквер и фонтан

В 2022 г. в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Кинеле (пос.Усть-Кинельский и Алексеевка) запланировано благоустройство шести общественных территорий.
В Кинеле в районе образовательного центра "Лидер" обустроят спортивное ядро с антитравматическим покрытием и тренажерами. На общественной территории по ул. Набережная, 1а в районе ДОСААФ сделают детскую площадку с игровым комплексом на антитравматическом покрытии, освещение, а также озеленят территорию. В сквере по ул. Украинская около дома №831 сделают тротуар, освещение, установят скамейки и урны, посадят деревья.
Сквер появится и на ул. Первомайской в районе дома №21. Он будет радовать жителей спортивной и детской площадками, дорожками из тротуарной плитки. Появится много зеленых насаждений, скамейки и урны. Сквер будет освещен. "Такое соседство нас очень радует, - говорит жительница дома Елена Анатольевна. - Будет где время провести с пользой и деткам, и любителям активного отдыха".
В поселке Усть-Кинельский на площади Ленина построят плоскостной фонтан. В в сквере им. Петрищева (Алексеевка) проложат тротуар и посадят дополнительные зеленые насаждения, установят скамейки и урны, смонтируют освещение.
Все территории для благоустройства были выбраны с учетом мнения и пожеланий горожан.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
Да что вы врёте-то? 09 и 10 августа до раннего утра под окнами гремят. В 2:26 проснулся, а они там все гремят и гремят. Ново-Вокзальная, если что. Не стыдно? Почти две недели долбят и долбят. Спасибо за ремонт я бы сказал, если б гуманно и без лжи в СМИ это было бы
Здравствуйте,а по факту не оказания услуги из-за отсутствия контейнера для мусора , тоже рассматриваете претензию ?
Егоров похоже совсем не в теме, кто и за что платит. Наталья Вредина имеет трудовой стаж более 25 лет,налогов она достаточно заплатила, что бы ее не выдерживает на улицу. Квартира у нее хоть и двух комнатная, но не с туалетом на улице, а вполне комфортабельная. Находится более или менее близко к социальным объектам, в частности недалеко от кардиоцентра, который ей необходим по инвалидности. Сделайте ремонт общих коммуникаций, восстановите стены в доме и подъезде!Там ходить опасно!В квартире довольный ремонт, сделанный за свой счет!Наталья скоро в свою квартиру будет наверное заходить по лестнице, которую придется подставлять к балконы второго этажа! Наталья долгое время занималась общественной работой района, в частности и делами по устранению аварийных ситуаций в доме. Люди живы в доме, благодаря ее бдительности. А администрация района и города берет её измором, пытаться выкупить её жилплощадь за гроши, что бы она купила сама себе залупу. Содержите жилье в порядке, и не придется никого выселять. Администрации как всегда дешевле всё сломать,чем не доводить до аварийности! В нашем городе всё делается не для людей, а для отпуска на бумаге, якобы все по закону, за все деньги отчитались, всё растащиди по своим закромам.
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается