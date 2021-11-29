В Кинеле благодаря нацпроекту появятся новые сквер и фонтан

В 2022 г. в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Кинеле (пос.Усть-Кинельский и Алексеевка) запланировано благоустройство шести общественных территорий.

В Кинеле в районе образовательного центра "Лидер" обустроят спортивное ядро с антитравматическим покрытием и тренажерами. На общественной территории по ул. Набережная, 1а в районе ДОСААФ сделают детскую площадку с игровым комплексом на антитравматическом покрытии, освещение, а также озеленят территорию. В сквере по ул. Украинская около дома №831 сделают тротуар, освещение, установят скамейки и урны, посадят деревья.

Сквер появится и на ул. Первомайской в районе дома №21. Он будет радовать жителей спортивной и детской площадками, дорожками из тротуарной плитки. Появится много зеленых насаждений, скамейки и урны. Сквер будет освещен. "Такое соседство нас очень радует, - говорит жительница дома Елена Анатольевна. - Будет где время провести с пользой и деткам, и любителям активного отдыха".

В поселке Усть-Кинельский на площади Ленина построят плоскостной фонтан. В в сквере им. Петрищева (Алексеевка) проложат тротуар и посадят дополнительные зеленые насаждения, установят скамейки и урны, смонтируют освещение.

Все территории для благоустройства были выбраны с учетом мнения и пожеланий горожан.