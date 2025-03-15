В канун Международного дня клиента "ЭнергосбыТ Плюс" отметил платёжную дисциплину 30 юридических лиц Самарской области

В преддверии Международного дня клиента Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" определил 30 предприятий и организаций региона, которые продемонстрировали высокую платёжную дисциплину. Счастливчиков выбирали из 5,2 тысячи участников традиционной акции "В Новый год — без долгов!" для клиентов — юридических лиц.

Новогодняя акция проходила с 1 по 31 декабря 2024 года. Её участниками могли стать юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица — собственники нежилых помещений, относящиеся к коммерческим потребителям. По условиям необходимо было до конца года оплатить текущие начисления и погасить долги при их наличии, а также внести рекомендательный платёж за горячую воду и отопление за декабрь.

"Многие юридические лица Самарской области ответственно относятся к выполнению договорных обязательств с поставщиками ресурсов. Кроме того, они активно используют наши удобные онлайн-сервисы — личный кабинет, электронный документооборот. Мы благодарим всех участников и поздравляем победителей акции, которые в ближайшее время получат специальные призы от энергетиков", — отметил директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Список победителей акции "В Новый год — без долгов" для юридических лиц-2024:

Самара

ИП Рогаткина Ирина Витальевна, ИП Кабанова Ирина Алексеевна; Макеев Максим Вячеславович, Макеева Людмила Андреевна; ООО "АгроСамара"; ООО "АВТОМИР"; ООО "АТП"; Уваровский Александр Витальевич; Шарапов Рашид Валиахметович; ООО "ЭНЕРГО-ЦЕНТР"; ИП Родионова Н.В.; Петров Анатолий Николаевич; ООО "Базис"; Мелешкина Ольга Владимировна.

Тольятти

ТГООИЧ "Союз-Чернобыль"; Калуйна Ольга Юрьевна; Беззубова Людмила Алексеевна; Сергушова Наталия Александровна; Новикова Надежда Васильевна; Захаров Сергей Владимирович; Кулясова Анна Евгеньевна; ЧОУДПО — Центр повышения квалификации "Деловое образование"; Адамова Лариса Ивановна; ООО "Венчер Инвест"; Автозаводская РОО "Оптимист" СОО ВОИ; Лысенко А. Г., Лысенко В. Г.

Новокуйбышевск

Манякин Евгений Анатольевич; Склёз Н. А.; ООО "Интраком".

Сызрань

Демиденко Антон Николаевич; Алашеева Анастасия Григорьевна; Галкин Вячеслав Иванович.