16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В канун Международного дня клиента "ЭнергосбыТ Плюс" отметил платёжную дисциплину 30 юридических лиц Самарской области Министр энергетики и ЖКХ: "Необходимо повышение взноса на капремонт" Руководитель "РКС-Самара" провел урок концесси в "Школе мэров" 2025 объявлен "годом подключений" для самарских газовиков Вниманию потребителей газа — пользователей "Личного кабинета": не сообщайте коды из смс-сообщений посторонним лицам

ЖКХ и благоустройство Общество

В канун Международного дня клиента "ЭнергосбыТ Плюс" отметил платёжную дисциплину 30 юридических лиц Самарской области

САМАРА. 15 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 42
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В преддверии Международного дня клиента Самарский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" определил 30 предприятий и организаций региона, которые продемонстрировали высокую платёжную дисциплину. Счастливчиков выбирали из 5,2 тысячи участников традиционной акции "В Новый год — без долгов!" для клиентов — юридических лиц.

Новогодняя акция проходила с 1 по 31 декабря 2024 года. Её участниками могли стать юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица — собственники нежилых помещений, относящиеся к коммерческим потребителям. По условиям необходимо было до конца года оплатить текущие начисления и погасить долги при их наличии, а также внести рекомендательный платёж за горячую воду и отопление за декабрь.

"Многие юридические лица Самарской области ответственно относятся к выполнению договорных обязательств с поставщиками ресурсов. Кроме того, они активно используют наши удобные онлайн-сервисы — личный кабинет, электронный документооборот. Мы благодарим всех участников и поздравляем победителей акции, которые в ближайшее время получат специальные призы от энергетиков", — отметил директор Самарского филиала "ЭнергосбыТ Плюс" Владимир Сураев.

Список победителей акции "В Новый год — без долгов" для юридических лиц-2024:

Самара

ИП Рогаткина Ирина Витальевна, ИП Кабанова Ирина Алексеевна; Макеев Максим Вячеславович, Макеева Людмила Андреевна; ООО "АгроСамара"; ООО "АВТОМИР"; ООО "АТП"; Уваровский Александр Витальевич; Шарапов Рашид Валиахметович; ООО "ЭНЕРГО-ЦЕНТР"; ИП Родионова Н.В.; Петров Анатолий Николаевич; ООО "Базис"; Мелешкина Ольга Владимировна.

Тольятти

ТГООИЧ "Союз-Чернобыль"; Калуйна Ольга Юрьевна; Беззубова Людмила Алексеевна; Сергушова Наталия Александровна; Новикова Надежда Васильевна; Захаров Сергей Владимирович; Кулясова Анна Евгеньевна; ЧОУДПО — Центр повышения квалификации "Деловое образование"; Адамова Лариса Ивановна; ООО "Венчер Инвест"; Автозаводская РОО "Оптимист" СОО ВОИ; Лысенко А. Г., Лысенко В. Г.

Новокуйбышевск

Манякин Евгений Анатольевич; Склёз Н. А.; ООО "Интраком".

Сызрань

Демиденко Антон Николаевич; Алашеева Анастасия Григорьевна; Галкин Вячеслав Иванович.

Гид потребителя

Последние комментарии

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Aleksey Vasilyev 06 февраля 2025 14:39 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???

Павел Семенов 30 декабря 2024 13:21 В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!

Глеб Петров 26 ноября 2024 10:50 Главный Безымянский коллектор в Самаре ждет ремонт

Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:12 В Самарской области увеличат тарифы на электроэнергию

Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!

Фото на сайте

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Леонид Пугачев: "В приоритете оставим все, что связано с безопасностью"

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

Ландшафтным дизайнерам из разных городов показали работы самарских коллег

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

В 2020 г. в Волгаре появится "Ерик Парк"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6