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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре пройдет два общегородских субботника

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году в Самаре будет сразу два общегородских субботника — 12 и 26 апреля, сообщил мэр города Иван Носков.

"Первый, "Гагаринский", пройдет 12 апреля — как космический город, Самара должна отметить День космонавтики общим трудовым подвигом. И второй общегородской субботник состоится 26 апреля. Так сказать, нанесем последние штрихи, и уже начнем готовить город к летнему сезону", — написал мэр в своем Телеграм-канале.

Сейчас ежедневно на улицы города выходят более 3000 сотрудников коммунальных предприятий и 300 единиц спецтехники. Убирают мусор, чистят ливневки, откачивают воду. "После полного схода снега и наступления теплой погоды будем высаживать цветы — в первую очередь там, где состоятся основные торжества в День Победы. Кроме того, приведем в порядок лавочки, установим дополнительные урны на общественных пространствах и в парках, проведем обрезку аварийных деревьев, очистим город от незаконной рекламы и т. д. Коллективы предприятий, я уверен, наведут порядок на своих территориях и примут участие в уборке на городских пространствах", — пишет Носков.

Районные администрации и УК должны организовать субботники на придомовых территориях, обеспечить инвентарем всех желающих принять участие, и организовать вывоз мусора. Последнее особенно важно, мусор, собранный в ходе субботника, должен быть вывезен в течение максимум трех дней.

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