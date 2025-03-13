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Вниманию потребителей газа — пользователей "Личного кабинета": не сообщайте коды из смс-сообщений посторонним лицам В Самарской области тепловые сети "Т Плюс" проверит робот-диагност Мэрия Самары направит 19 млн рублей на расчистку лесов от валежника и мусора Мэр Самары попросил жителей не мусорить На улицы Самары отправят пылесосы

ЖКХ и благоустройство Общество

Вниманию потребителей газа — пользователей "Личного кабинета": не сообщайте коды из смс-сообщений посторонним лицам

САМАРА. 13 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Уважаемые абоненты! Стало известно о новой схеме мошенничества, связанной с сервисом "Мой ГАЗ".

Фото: предоставлено ООО "Газпром газораспределение Самара"

Злоумышленники направляют СМС-сообщения якобы от имени сервиса, затем звонят, представляясь сотрудниками газовой компании, и просят сообщить код из полученного сообщения для актуализации договора (либо других целей).

Будьте бдительны — не сообщайте посторонним лицам коды из СМС!

Актуализация данных через сервис "Мой ГАЗ" никогда не проводится подобным образом. Ни сотрудники газовой компании, ни разработчики сервиса не запрашивают информацию из сообщения.

Исключением может являться только отправка СМС в рамках общения по вашей заявке, которую вы сами отправили через форму обратной связи.

Подобные звонки также могут получать люди, которые не являются пользователями личного кабинета "Мой ГАЗ".

Предупредите о данной схеме мошенничества своих родственников и близких, особенно пожилых людей. По всем вопросам, в том числе связанным с пользованием сервисом "Мой ГАЗ", абоненты "Газпром газораспределение Самара" и "Газпром межрегионгаз Самара" могут обратиться в компанию любым удобным способом: онлайн или лично в Клиентский центр.

Гид потребителя

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